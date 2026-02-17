Madagascar: MIDSP - « Des sanctions seront prises contre toute hausse abusive des prix »

Face aux lourds dégâts causés par le cyclone, notamment à Toamasina, le Premier ministre a réuni les représentants du secteur privé au ministère des Affaires étrangères, à Anosy. L'objectif est de coordonner l'appui des entreprises nationales et internationales afin de renforcer les efforts de secours et de reconstruction. Les besoins sont considérables, avec des infrastructures gravement endommagées et des urgences sanitaires et logistiques à gérer.

Sanctions

Sous la supervision de la Primature et en collaboration avec le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation (MIDSP), un mécanisme de suivi a été mis en place pour garantir la traçabilité des fonds. Chaque contribution sera suivie jusqu'à sa destination finale.

Les dons collectés seront remis au BNGRC pour un acheminement rapide vers les zones sinistrées. Les autorités ont également averti que « des sanctions seront prises contre toute hausse abusive des prix dans les régions touchées », insiste le président du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM).

Une plateforme en ligne, lancée en version alpha avec l'appui de l'équipe Vanilla Pay, permettra de centraliser les dons en espèces et en nature. Un système de confirmation au format PDF et une interface publique assureront la transparence des contributions. Initialement destinée aux sinistrés du cyclone, elle pourra servir pour d'autres situations d'urgence.