Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1)

Ligue 1, 22e journée

Le Paris FC fait naufrage à la maison face à Lens (0-5). Noah Sangui, à gauche, et Rudy Matondo, à droite, étaient alignés comme pistons dans le 3-4-3 parisien.

Les deux jeunes ont été globalement dépassés par la vitesse des Lensois.

Pour sa première titularisation, l'ancien Auxerrois a été averti à la 84e minute.

Brest prend un point à Lille (1-1), sans Bradley Locko, à l'infirmerie pour une blessure aux ischio-jambiers.

Junior Mwanga est resté sur le banc lors du match nul de Strasbourg à Marseille (2-2).

Tylel Tati n'était pas convoqué dans le groupe de Nantes, défait à Monaco (1-3).

Nice s'incline à Lyon (0-2), sans Brad-Hamilton, qui évoluait ce week-end avec l'équipe U19 de l'OGC Nice, tombeuse de leurs homologues de Montpellier (2-1). Averti à la 16e minute.

Melvin Zinga est resté sur le banc lors du revers d'Angers à Lorient (0-2).