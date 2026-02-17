Congo-Brazzaville: Les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France (Ligue 1)

17 Février 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Ligue 1, 22e journée

Le Paris FC fait naufrage à la maison face à Lens (0-5). Noah Sangui, à gauche, et Rudy Matondo, à droite, étaient alignés comme pistons dans le 3-4-3 parisien.

Les deux jeunes ont été globalement dépassés par la vitesse des Lensois.

Pour sa première titularisation, l'ancien Auxerrois a été averti à la 84e minute.

Brest prend un point à Lille (1-1), sans Bradley Locko, à l'infirmerie pour une blessure aux ischio-jambiers.

Junior Mwanga est resté sur le banc lors du match nul de Strasbourg à Marseille (2-2).

Tylel Tati n'était pas convoqué dans le groupe de Nantes, défait à Monaco (1-3).

Nice s'incline à Lyon (0-2), sans Brad-Hamilton, qui évoluait ce week-end avec l'équipe U19 de l'OGC Nice, tombeuse de leurs homologues de Montpellier (2-1). Averti à la 16e minute.

Melvin Zinga est resté sur le banc lors du revers d'Angers à Lorient (0-2).

