Congo-Brazzaville: Disparition - « Abala uni et solidaire » se souvient encore d'Ekiaye-Ackoly Wamene

Les cadres du district d'Abala, département de la Nkeni-Alima, réunis autour de la Mutuelle Abala uni et solidaire (MAUS) ont commémoré, le 15 février à Brazzaville, le 16e anniversaire de la disparition d'Ekiaye-Ackoly Wamene, à travers une messe d'action de grâce célébrée en la paroisse Sainte-Marie de Ouenzé et le dépôt de la gerbe de fleurs sur sa tombe au cimetière du centre-ville.

Décédé le 31 janvier 2011 à Paris, en France, à l'âge de 62 ans, Ekiaye-Ackoly Wamene, journaliste professionnel, ancien directeur général de Télé-Congo et ancien vice-président du Conseil supérieur de la liberté de communication, est considéré comme une icône par les filles et fils d'Abala. La MAUS, créée à la suite de sa disparition, a donc commémoré le 15 février un double événement : son 16e anniversaire couplé aux 16 ans de la disparition d'Ekiaye Ackoly Wamene.

« La famille, les amis de notre icône Ekiaye-Ackoly Wamene, nous sommes ici aujourd'hui pour respecter notre tradition qui fait que chaque année, au mois de février, nous nous retrouvions. Ce matin, après la messe d'action de grâce sollicitée par la mutuelle, sous la supervision de l'un des cofondateurs de la MAUS, le sénateur Gabriel Oba Apounou, nous sommes ici pour honorer sa mémoire.

Cela fait 16 ans qu'il nous a quittés, sa mémoire est toujours gravée, nous gardons ses valeurs, son souvenir et son histoire, parce que c'était un grand cadre qui a servi ce pays », a déclaré le président de la MAUS, Samuel Ossebi-Mbila.

Journaliste et politologue, Ekiaye-Ackoly Wamene plaçait le respect par les journalistes des normes déontologiques et légales de leur profession au coeur de ses préoccupations. Pour lui, ce respect des normes protégeait mieux les journalistes des pressions éventuelles. Ancien président de la section congolaise de l'Union internationale de la presse francophone, Ekiaye-Ackloy Wamene avait pour crédo la responsabilité et la crédibilité de la presse congolaise.

Cadre d'Abala, le sénateur Gabriel Oba Apounou, dans son témoignage, a rappelé qu'Ekiaye-Ackoly Wamene « fut l'un de mes meilleurs collaborateurs qui venait de nous quitter, il y a 16 ans. Nous ne t'oublierons pas. C'est la raison pour laquelle chaque année, nous sommes tenus à venir là où tu as été enterré pour nous recueillir. Tu as été un homme ouvert...», a-t-il déclaré en substance.

Président de la MAUS depuis plus d'une année, Samuel Ossebi-Mbila a rappelé que depuis sa création, cette association a connu l'adhésion massive des filles et fils du district d'Abala. Elle prône l'unité, l'amitié et la solidarité, trois outils du vivre ensemble que les membres doivent implémenter d'une façon permanente.

Insistant sur les valeurs d'amitié, de solidarité et d'unité qui incarnent la MAUS, il a reprécisé que 2026 sera l'année de mise en pratique du plan d'actions élaboré tout en respectant le calendrier de travail avec à la clé l'exécution des activités retenues parmi lesquelles la grande campagne d'adhésion.

L'actualité politique oblige, bien que jouissant du statut d'apolitique, les filles et fils d'Abala, réunis autour de la MAUS, ont apporté leur adhésion à la dynamique nationale consistant à soutenir la candidature du président sortant, Denis Sassou N'Guesso, à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars.

« En conséquence, comme il est de coutume, la MAUS appelle toutes les couches sociales du district d'Abala à exprimer cette adhésion par un vote massif pour la victoire écrasante du candidat Denis Sassou N'Guesso dès le premier tour », ont conclu les participants.