Sénégal: Bureau executif de la FANAF - Une architecture sous le signe de la continuité

La présidence ivoirienne et la vice-présidence camerounaise, tel est le « ticket » porté à la tête de la FANAF à sa 50ème Assemblée générale qui, le moins qu'on puisse dire, est qu'il reflète un équilibre classique entre les deux pôles historiques de la zone CIMA. Ce binôme traduit plus une continuité qu'une rupture.

Pour accompagner la FANAF dans ses missions de coordination, de représentation et d'accompagnement de l'assurance africaine dans un contexte de mutation profonde, le nouveau président élu, l'ivoirien Mamadou G. Koné, Directeur général de SanlamAllianz Assurances et par ailleurs président de l'ASACI, pourra compter sur six autres membres venant du Cameroun, du Congo, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire.

La composition du nouveau bureau traduit tout de même, la logique d'une architecture équilibrée porté par la Côte d'Ivoire et le Cameroun, qui occupent respectivement les postes de Président et de Vice-président.

A l'analyse, la présidence ivoirienne et la vice-présidence camerounaise reconduisent une tradition d'équilibre entre les deux pôles historiques de la zone CIMA que sont la Côte d'Ivoire, la locomotive en termes de volume de primes, et le Cameroun, qui jouit d'un poids structurant en Afrique centrale. Ce binôme traduit plus une continuité, qu' une rupture.

La montée en puissance des groupes panafricains

La composition du bureau exécutif, élu lors de la 50e Assemblée générale de la FANAF, illustre en outre un choix stratégique consistant à privilégier des dirigeants issus de marchés structurés et de groupes à forte capacité technique à savoir : AXA (Sénégal) ; Wafa Assurance (Côte d'Ivoire) ; Coris Assurances (Burkina Faso) ; ZEP-RE (réassurance régionale). Ce sont en effet des marchés actifs, relativement structurés.

On note cependant l'absence de pays plus fragiles comme la RCA, la Guinée-Bissau, et le Tchad.

Cela signifie que le centre de gravité du bureau penche clairement du côté des acteurs capitalisés et régionalisés, au détriment des petites compagnies nationales.

Focus sur El Hadji Amar Kébé

Le Sénégal est régulièrement représenté dans les instances de la FANAF, et ce n'est pas inédit en soi, en tant qu' Hub régional en matière financière abritant la BCEAO, les banques régionales, et le GIABA. A ce titre il est l'un des marchés les plus structurés de la zone UEMOA, avec une forte tradition de gouvernance institutionnelle. La présence sénégalaise dans le bureau confirme donc, son rôle d'acteur pivot. Le choix porté sur son représentant dans le bureau exécutif de la FANAF n'est pas fortuit.

A la tête de la filiale sénégalaise du groupe international AXA, El Hadji Amar Kébé, par ailleurs président du bureau national sénégalais de l'Assurance Carte Brune de la CEDEAO, apporte par sa présence dans cette instance, une dimension globalisée et structurée, notamment en matière de digitalisation des services et d'innovation produits. C'est le signe d'une volonté de connexion croissante entre les marchés africains et les standards internationaux du secteur.

Cette reconnaissance honore non seulement le leadership et l'expertise de M. Kébé, mais également l'engagement d'AXA Sénégal en faveur du développement et de la structuration du secteur assurantiel africain.

Il apporte en outre, son expérience de gouvernance dans un grand groupe global, avec une vision orientée vers l'innovation et la transformation digitale, dans une approche centrée sur l'intégration des standards internationaux.

Pour l'intéressé, « C'est un honneur pour le Sénégal. A titre personnel une élection que j'accueille avec beaucoup d'humilité au regard des challenges qui nous attendent. L'industrie de l'assurance africaine est à un tournant et de réelles difficultés subsistent dans certains marchés. La FANAF a aujourd'hui la lourde tâche d'aider ces marchés et aussi les assureurs à se réinventer à l'ère du digital et de l'émergence de nouveaux produits d'assurances », a-t-il déclaré.

AXA Sénégal est l'une des compagnies les plus structurées du pays. La présence de son Directeur général dans le bureau de la FANAF, traduit une volonté de se doter d'une expertise technique solide, et d'un lien fort avec les standards internationaux (AXA étant un groupe mondial). Ce qui est susceptible de renforcer sa crédibilité technique.

La présence d'un dirigeant d'une filiale d'un grand groupe mondial dans un bureau, qui défend historiquement la souveraineté assurantielle africaine peut interroger. Mais ce n'est pas contradictoire, mais juste une tension stratégique qui interroge. La FANAF est-elle devenue aujourd'hui une fédération de champions africains indépendants ou une plateforme où coexistent intérêts locaux et groupes globaux ?

La présence d'un représentant sénégalais issu d'un grand groupe international peut être interprétée soit, comme une maturité d'ouverture, où un glissement progressif vers une logique plus intégrée aux grands réseaux internationaux.

Une gouvernance repensée

Le renouvellement du bureau exécutif intervient, en effet, à un moment charnière pour le secteur, marqué d'une part, par la consolidation de la régulation régionale au sein de la CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances), la transformation digitale des modèles d'assurance, et d'autre part, une adaptation aux risques émergents (climatiques, agricoles, sanitaires) et la recherche d'une plus grande inclusion assurantielle pour les populations à faible revenu.

La nouvelle équipe dirigeante est attendue sur tous ces fronts, avec l'ambition affichée de renforcer la liaison entre les compagnies nationales, les régulateurs et les instances régionales, afin de porter des réponses opérationnelles aux défis économiques du secteur.

Cette configuration met en exergue au moins trois dynamiques importantes pour l'avenir du secteur. C'est d'abord, une professionnalisation accrue, car les membres choisis apportent une expertise pointue en gestion, solvabilité et pilotage de grands portefeuilles, ce qui donne une orientation vers une fédération capable de contribuer à l'évolution normative et technique du marché. C'est ensuite, une représentation régionale équilibrée, avec la présence de dirigeants originaires d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale et d'Afrique centrale francophone, signe d'une volonté d'intégration réelle des principales zones CIMA, tout en consolidant des champs d'expertise diversifiés. Enfin, il y a une tension, voire une synthèse entre souveraineté renforcée et une ouverture internationale.

Ce nouveau bureau peut ainsi être vu à la fois, comme une force de gouvernance technique et comme une configuration, qui doit naviguer entre responsabilité régionale et standards internationaux, dans un contexte où la FANAF cherche à accroître sa capacité d'influence au-delà de sa mission consultative traditionnelle.

Profils des membres du bureau exécutif FANAF 2026

1. Président -- Mamadou G. K. Koné (Côte d'Ivoire)

Actuaire, Assureur, Mathématicien et Gestionnaire, il est le directeur général de SanlamAllianz Côte d'Ivoire et président de l'Association des Sociétés d'Assurances de Côte d'Ivoire (ASACI).

Titulaire d'un DEA en Mathématique, il est diplômé en Actuariat de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Administration Economique (ENSAE Paris), du Diplôme D'Etudes Supérieures Spécialisée (DESS) en Assurance de l'Institut International des Assurances (IIA) de Yaoundé. Il dispose également d'un Exécutif MBA de la London Business School. En 2000, il rejoint la CIMA où il occupe le poste de Commissaire Contrôleur des Assurances. De retour en Côte d'Ivoire en 2010 , il intègre Allianz Côte d'Ivoire au poste de Directeur général adjoint de la branche Vie et en 2020 , il est promu au poste d'Administrateur Directeur général.

M.Koné se distingue par : une solide expérience de gouvernance dans un grand groupe panafricain, une connaissance approfondie de la structuration des marchés africains, et une maîtrise des enjeux de capitalisation, réassurance et produits long terme.

Son élection est perçue comme une volonté de renforcer la coordination régionale et l'intégration sectorielle.

2. Aymeric Kamega -- Vice-Président

Cadre du secteur assurantiel camerounais et Président Directeur Général ACAM Vie (Cameroun) , il a été actuaire et consultant dans un grand cabinet d'actuariat en France. De retour au Cameroun, il a pu trouver les partenariats qui lui ont permis malgré son âge de créer Acam Vie , une société d'assurance vie, qu'il dirige avec des capitaux africains et un de ses partenaires est Martin Ziguélé avec qui il a eu à faire de la consultance. Pour rappel, Ziguélé est également un spécialiste de l'assurance vie , un ancien de la Cica Ré , de l'IIA, de la Banque Centrale de la RCA et Premier ministre de ce pays.

3. Pierre Toyum -- Membre

Produit de l'IIA de Yaoundé, il a commencé sa carrière dans l'assurance directe où il a été chef de département production, directeur technique d'une compagnie d'assurance au Cameroun. Ensuite il a rejoint ZEP Re (Réassurance) en République démocratique du Congo en tant que souscripteur puis directeur régional.

À la tête de ZEP Re (Zambia-Export-Import Bank Re-insurance), pendant de la Cica Ré , Pierre Toyum représente le segment réassurance, essentiel pour la solidité financière des marchés africains. Sa présence souligne la reconnaissance du rôle de la réassurance dans le renforcement de la capacité locale de couverture des risques.

Pierre Toyum est un Cadre supérieur bénéficiant d'une expérience trentenaire en Assurance et Réassurance en plus d'être un Manager jouissant du leadership nécessaire pour conduire les équipes aptes à faire des résultats.

4. Adama Diallo -- Membre

Titulaire d'un Exécutive MBA de HEC Montréal (Université McGill), Adama Diallo possède une formation d'ingénieur, ainsi que des qualifications spécialisées en assurance. Il bénéfice d'une expérience de plus de quinze ans dans le secteur et a exercé auprès de plusieurs assureurs et réassureurs africains comme : NSIA Vie Assurances, Nallias SA, CICA-RE et Africa Re.

Directeur Général de SONAVIE (Mali), Adama Diallo incarne la représentation des marchés nationaux structurant mais moins médiatisés. Sa participation renforce la présence des acteurs nationaux dans la gouvernance fédérale.

5. Haidara Rabo -- Membre

Il est un pur produit de l'Institut International des Assurances de Yaoundé, qui après avoir intégré dès sa sortie le groupe Coris Assurances (BurkinaFaso) , il en est devenu le Directeur général.

Meneur d'un groupe régional présent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, Haidara Rabo représente l'intégration commerciale et territoriale. Sa nomination au sein du Bureau exécutif, traduit l'importance des stratégies multisectorielles (non-vie, vie, prestation) au coeur de la transformation du marché.

6. El Hadji Amar Kébé -- Membre

Juriste et assureur de formation, Amar Kébé cumule plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des assurances , entièrement construits au sein de AXA Sénégal. Il a gravi les échelons depuis les sinistres, le commercial, les engagements, la direction générale adjointe et Directeur général de Axa Sénégal depuis janvier 2023. Il est diplômé de l'Université Gaston Berger de Saint Louis , de l'Institut International des Assurances de Yaoundé et de l'Université Cheikh Anta Diop. Il dispose aussi d'un Certificat en Corporate Finance à HEC Paris et d'un Exécutif MBA international de l'Université Paris-Dauphine. Amar Kébé est également le Premier vice-président de la Fédération des Sociétés d'Assurances du Sénégal et Président du Bureau National Sénégalais de la Carte Brune Cedeao

À la tête de la filiale sénégalaise du groupe international AXA, El Hadji Amar Kébé apporte une Dimension globalisée et structurée, notamment en matière de digitalisation des services et d'innovation produits. Sa présence illustre la connexion croissante entre les marchés africains et les standards internationaux du secteur.

7. Fayçal Ouzgane -- Membre

Directeur Général de Wafa Assurance Côte d'Ivoire, il jouit d'expérience professionnelle de près de 30 ans . Il est diplômé de l'ISCAE et de l'IUT de Paris dans les domaines de la banque, du transfert d'argent et de l'assurance (assurance vie et non vie). Dirigeant d'un poids lourd du marché ivoirien (un des plus grands marchés de la zone CIMA), Fayçal Ouzgane est le trait d'union entre les sphères économiques locales et régionales. Sa présence illustre la centralité de la Côte d'Ivoire comme moteur de la profession dans la zone francophone.

Un bureau exécutif technique et représentatif

La composition reflète un équilibre de territoires, d'expériences et de types d'expertise (vie, non-vie, réassurance, innovation). Les profils choisis reflètent une volonté d'équilibrer à la fois : représentativité, expertise et vision sectorielle.

Pour autant, l'essentiel ne réside pas dans la composition, mais dans la capacité de cette équipe à transformer des orientations générales en réalisations concrètes, mesurables et durables. Il y est attendu.

Le mandat 2026-2029 pourrait bien constituer une nouvelle phase décisive si, et seulement si, la FANAF passe : d'un rôle consultatif à une force de proposition structurante au service de l'assurance africaine du XXIe siècle.

Une tension stratégique à gérer

La présence de dirigeants liés à des groupes internationaux pose une question centrale à savoir : Comment concilier souveraineté régionale et ouverture internationale sans diluer la spécificité africaine ?

Cette tension, déjà latente dans le modèle CIMA/FANAF, sera sans doute l'un des principaux enjeux du mandat 2026-2029.