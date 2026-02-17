Afrique: Investissements dédiés à la diaspora - United Bank for Africa lance une plateforme bancaire

La banque africaine d'envergure mondiale, United Bank for Africa (Uba) Plc, a dévoilé une plateforme bancaire et d'investissement dédiée à la diaspora, conçue pour servir les Africains vivants et travaillant à travers le monde ainsi qu'au sein du continent.

De gauche à droite : Responsable Stratégie, Recherche et Relations Investisseurs chez Africa Prudential, Joshua Omewah ; Directeur Groupe, Ventes, Fidélisation et Croissance chez AVON, Ajibola Bakare ; Directrice Générale de UBA Pension, Blessing Ogwu ; Responsable Banque Diaspora, Anant Rao ; Directrice Marketing du Heirs Insurance Group, Ifesinachi Okpagu ; Responsable Développement Commercial chez United Capital, Onyinye Osunwoke ; et Directeur Exécutif d'Afriland Properties, Olukayode Odebiyi, lors du panel UBA intitulé : « Au-delà des services bancaires : dynamiser le mode de vie de la diaspora », tenu à UBA House Marina, à Lagos, jeudi.

Selon un communiqué de presse, la plateforme, lancée en collaboration avec des partenaires majeurs de l'écosystème, notamment United Capital, Africa Prudential, Uba Pensions, Afriland Properties, Heirs Insurance Group et Avon Healthcare Limited, représente une étape majeure dans la redéfinition des services bancaires destinés à la diaspora, en dépassant le simple cadre des transferts de fonds pour s'orienter vers la création de richesse structurée et l'investissement à long terme.

Lors du lancement, organisé au siège de Uba à Lagos sous le thème : « Au-delà des services bancaires : dynamiser le mode de vie des Africains du monde », tous les représentants des entreprises partenaires étaient présents pour présenter une plateforme intégrée allant au-delà des transferts d'argent, afin d'inclure la création de richesse, la protection et la prospérité à long terme.

S'exprimant à cette occasion, le responsable de la Banque Diaspora de Uba, Anant Rao, a décrit l'initiative comme un changement stratégique dans la manière dont l'Afrique engage ses citoyens à l'échelle mondiale.

« Pendant des décennies, l'engagement de l'Afrique envers sa diaspora s'est largement concentré sur les transferts de fonds. Aujourd'hui, nous allons au-delà. Cette plateforme marque le passage de simples transferts d'argent à un écosystème financier où les Africains du monde entier peuvent effectuer leurs opérations bancaires, réaliser des paiements, investir, protéger leurs familles et bâtir un patrimoine à long terme de manière fluide », a-t-il déclaré.

M. Rao a souligné que les flux de transferts de la diaspora africaine dépassent 100 milliards de dollars par an, ce qui en fait l'une des sources de capitaux les plus résilientes et constantes pour le continent.

L'objectif est de proposer une plateforme regroupant des offres répondant aux multiples besoins des Africains du monde, notamment les services bancaires et les paiements, les investissements, les services de titres, la gestion d'actifs, les assurances, les retraites et l'immobilier.

Grâce à cet écosystème coordonné, les clients de la diaspora peuvent accéder à des solutions financières multisectorielles via une plateforme unique et fiable, leur permettant de gérer leur vie financière et leurs engagements familiaux au-delà des frontières avec simplicité et transparence.

La Directrice Groupe Marketing et Communication institutionnelle de Uba, Alero Ladipo, a insisté sur l'importance de la collaboration pour offrir une expérience diaspora fluide.

« L'Africain moderne est un citoyen du monde -- mobile, ambitieux et profondément attaché à son pays d'origine. Qu'il vive en Afrique, en Europe, dans les Amériques ou au Moyen-Orient, il doit exister un lien financier structuré et sécurisé avec son pays d'origine. Cette plateforme garantit que les Africains, où qu'ils soient, restent économiquement connectés au continent avec confiance et transparence ».

Les partenaires de l'écosystème ont mis en avant la demande croissante des Africains de la diaspora pour des opportunités d'investissement structurées, un accès sécurisé à la propriété immobilière, des solutions d'assurance et une planification financière à long terme.

Ensemble, renseigne la même source, les partenaires ont souligné leur engagement commun à offrir aux Africains de la diaspora des parcours financiers crédibles, transparents et gérés de manière professionnelle.

M. Rao a également rappelé la philosophie directrice de l'Africapitalisme, promue par le fondateur et président du conseil d'administration de Uba, M. Tony O. Elumelu, Cfr.

Il a expliqué que l'Africapitalisme repose sur la conviction que le secteur privé africain doit jouer un rôle de premier plan dans le développement du continent en réalisant des investissements à long terme générant à la fois des rendements économiques et un impact social.

Alors que l'Afrique continue de se positionner comme l'une des régions de croissance les plus dynamiques au monde, Uba estime que la mobilisation des capitaux de la diaspora par le biais d'institutions financières de confiance sera essentielle pour façonner la prochaine phase de développement du continent.

« L'Afrique sera de plus en plus financée par les Africains eux-mêmes, y compris ceux de la diaspora », a ajouté M. Rao.