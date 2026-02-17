Madagascar: Aide post-cyclonique - Le secteur privé répond à l'appel à la solidarité du gouvernement

Engagement commun entre le secteur privé et le gouvernement. Les deux entités affichent leur détermination à agir de la meilleure façon possible pour apporter des aides aux sinistrés du cyclone Gezani.

Après sa rencontre, la semaine dernière, avec les partenaires techniques et financiers, le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo a lancé hier un appel à la solidarité à l'endroit du secteur privé pour appuyer les actions de réponse aux dégâts cycloniques, qui ont fait des milliers de victimes.

Solidarité nationale

Un appel qui n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisque les chefs d'entreprises sont venus massivement, hier, pour participer à la séance de présentation et d'appel qui s'est déroulée dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Le ministre de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé, Andrianiaina Rasoarahona, n'a pas manqué de remercier le secteur privé pour les actions déjà engagées, tout en les appelant à renforcer les interventions dans un esprit de solidarité nationale.

Une action initiée, a-t-il rappelé, par le Président de la refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, et le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo. Une initiative qui arrive, en tout cas, à point nommé, vu l'ampleur des dégâts dont le bilan s'aggrave de jour en jour. En effet, d'après le BNGRC, le budget nécessaire aux réponses cycloniques se chiffre actuellement à 151 millions de dollars.

Transparence totale

« L'ampleur des dégâts dépasse la capacité du gouvernement », a déclaré sur ce point le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo, qui a promis la transparence totale dans la gestion des aides. « Chaque ariary dépensé sera traçable », a-t-il indiqué en annonçant qu'une entité dénommée « Delivery Units » est mise en place au sein de la Primature pour coordonner les actions cycloniques et les projets prioritaires. Quoi qu'il en soit, le secteur privé a affiché sa détermination à collaborer avec le gouvernement pour venir en aide aux sinistrés.

« Il est tout à fait normal que nous apportions nos aides pour sauver nos compatriotes», a déclaré le président du Groupement des entreprises de Madagascar (GEM), Francis Rabarjhon. Il a également rappelé que des entreprises ont déjà contribué individuellement ou par groupe à des interventions dès le début des catastrophes. Et les actions concrètes se poursuivent, puisque le secteur privé, en collaboration avec le ministère de l'Industrialisation et du Développement du secteur privé, procédera aujourd'hui à la remise de dons au BNGRC, qui seront immédiatement acheminés vers Toamasina pour être distribués dans les zones sinistrées.