Madagascar: Ambatovy - Remise d'un groupe électrogène au CHU Analakininina Toamasina

Ambatovy poursuit ses actions de responsabilité sociétale d'entreprise. La société minière a remis un groupe électrogène d'une puissance de 17 KVA au Centre hospitalier universitaire Analakininina.

Un outil qui arrive à point nommé, car il va permettre à cet établissement hospitalier d'assurer la continuité des soins face aux défis liés au délestage dans la ville de Toamasina.

Investissements sociaux

Il s'agit, en somme, de renforcer la sécurisation de l'alimentation électrique, en particulier pour le service de pédiatrie. Dans un contexte marqué par le passage récent du cyclone et les perturbations qui en découlent pour les infrastructures et les services essentiels, cet appui prend une dimension encore plus significative. En assurant la continuité des soins pour les enfants, cet équipement contribue directement à la résilience du système de santé local et à la protection des populations les plus vulnérables en période difficile.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des investissements sociaux d'Ambatovy visant à soutenir le développement du secteur de la santé dans ses zones d'intervention. Elle traduit la volonté de la compagnie de contribuer, de manière concrète, aux besoins prioritaires des communautés locales, en coordination avec ses partenaires institutionnels.

À travers cette contribution, Ambatovy réaffirme que la santé, la sécurité et le bien-être des communautés hôtes demeurent une priorité absolue. Plus que jamais, dans les moments de défis, Ambatovy se tient aux côtés des communautés pour accompagner les efforts de relèvement et renforcer la capacité des services essentiels à servir la population.

Actions RSE

Ainsi, malgré le passage du cyclone Gezani, Ambatovy poursuit ses actions RSE. Ambatovy a annoncé qu'elle est pleinement consciente des impacts majeurs du cyclone Gezani sur plusieurs régions de Madagascar, notamment à Toamasina, où des dégâts considérables ont été rapportés. « Nous sommes profondément préoccupés par l'ampleur des destructions qui ont affecté les communautés, y compris nos employés. En ces moments difficiles, nos pensées accompagnent l'ensemble des sinistrés », a annoncé la société minière dont l'usine à Toamasina a également subi d'importants dommages matériels suite au passage du cyclone.

« Des inspections et des évaluations techniques approfondies sont actuellement en cours afin de déterminer l'ampleur exacte des impacts sur nos installations et nos opérations. En parallèle, nous suivons attentivement l'évolution de la situation et évaluons les mesures d'accompagnement appropriées que nous pourrions apporter pour soutenir les efforts de reconstruction. La sécurité de nos employés, de nos sous-traitants et des communautés environnantes demeure notre priorité absolue. Les opérations ne pourront reprendre qu'après une vérification complète de l'intégrité du site, ainsi que des dispositifs de sécurité et des exigences environnementales »