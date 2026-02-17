Madagascar: Retour de Gezani - Alerte rouge sur Ampanihy Ouest

Après avoir ravagé Toamasina et plusieurs localités du pays, Gezani fait un demi-tour vers la Grande île.

L'ouest de Madagascar est dans le collimateur de ce système qui a déjà fait des centaines de milliers de sinistrés et plus d'une trentaine de décès dans le pays. Après une phase d'éloignement, voilà que Gezani se rapproche progressivement des côtes sud et sud-ouest avec des vents soutenus et une mer de plus en plus dangereuse. Situé à environ 240 kilomètres à l'ouest du littoral à 9 heures locales, selon un bulletin cyclonique publié par la Direction générale de la météorologie (DGM), Gezani se déplace désormais vers le nord-est, à une vitesse modérée.

Cette trajectoire ramène progressivement le système dépressionnaire vers la côte, en particulier dans le district d'Ampanihy Andrefana. Les services météorologiques indiquent que le cyclone aurait pu s'en approcher davantage en fin de journée ou dans la nuit d'hier, avant de s'en éloigner définitivement de nos côtes.

Même affaibli, le système reste porteur de vents violents près de son centre, avec des rafales pouvant dépasser les 100 km/h en mer. Sur terre, les zones côtières du sud et du sud-ouest pourraient subir des vents avoisinant les 60 à 70 km/h. Cette situation a conduit au maintien d'une alerte rouge dans le district d'Ampanihy Andrefana, tandis que les districts de Beloha et Tsihombe restent placés en alerte jaune.

Conséquences. Contrairement à d'autres systèmes cycloniques, Gezani ne devrait pas provoquer de fortes pluies généralisées sur les terres. À en croire les prévisions de la DGM, les masses nuageuses les plus actives demeurent concentrées en mer. Ce qui limite ainsi les risques d'inondations.

Toutefois, le temps restera perturbé, avec un ciel souvent couvert, des averses éparses et une baisse relative des températures dans les zones exposées au vent. La principale préoccupation demeure l'état de la mer. Entre Maintirano et Taolagnaro, les conditions de navigation se sont nettement dégradées, rendant toute sortie en mer dangereuse. Les autorités appellent à la plus grande vigilance et rappellent l'importance de suivre strictement les consignes de sécurité, alors que Gezani poursuit son passage sous étroite surveillance.