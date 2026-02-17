Madagascar: Association des Femmes Chinoises d'Outre-mer - 97,5 millions d'ariary collectés en deux jours pour Toamasina

17 Février 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

Quand la solidarité transcende les frontières. À la suite du passage dévastateur du cyclone intense Gezani sur la ville portuaire de Toamasina, l'Association des Femmes Chinoises d'Outre-mer de Madagascar s'est mobilisée dès le 11 février pour venir en aide aux sinistrés. Sous le mot d'ordre « Unis de cœur avec Madagascar, l'élan solidaire est en action », l'association a lancé une vaste collecte de dons, rapidement suivie par une forte participation de ses membres.

Les contributions, financières et matérielles, témoignent d'une compassion sincère et d'un sens aigu de la responsabilité communautaire. Une enveloppe de 10 millions d'ariary a été spécifiquement réservée au soutien des ressortissants chinois touchés dans la région Est, tandis que le reste des fonds a servi à l'achat centralisé de produits de première nécessité destinés aux secours d'urgence.

Mobilisation

En parallèle, les membres de l'association ont offert divers articles essentiels. En l'espace de deux jours seulement, 439 articles ont été rassemblés : huile alimentaire, sel, farine, savon, dentifrice, masques, ustensiles, vêtements, chaussures, tentes, literie, tuiles, matelas, lampes solaires et ampoules économiques. La valeur totale de ces dons est estimée à 97,5 millions d'ariary.

Hier, l'association a procédé à la remise officielle de l'ensemble des fonds et des biens collectés au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), garantissant ainsi une distribution rapide et efficace aux populations affectées. Au-delà de l'aide d'urgence, cette initiative illustre la volonté de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les communautés chinoise et malgache.

