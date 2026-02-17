Madagascar: Motocross/Grand Prix IMC - ACAD'MX Racing Team lance sa saison avec éclat

Le championnat national de motocross a démarré sur les chapeaux de roues, le 8 février, sur le circuit IMC d'Ambohidava. Engagé dans plusieurs catégories, le team ACAD'MX a brillé dès cette première manche, enchaînant victoires, podiums et performances prometteuses. Des jeunes talents en pleine ascension aux pilotes confirmés, la formation a montré qu'elle sera l'un des acteurs majeurs de la saison 2026.

La première manche du championnat de Madagascar de motocross s'est tenue le 8 février sur le circuit IMC d'Ambohidava. L'équipe ACAD'MX Racing Team y a engagé ses pilotes dans plusieurs catégories, récoltant victoires et podiums prometteurs. En 65 cc, Mathyas Ram, déjà titré en 50 cc l'an dernier, a dominé sans partage. Vainqueur des deux manches, il a impressionné par sa régularité et sa vitesse, allant jusqu'à rivaliser avec des pilotes de la catégorie supérieure.

En 85 cc, Lucas Rasata, pour sa première apparition sous les couleurs du team, a montré de belles dispositions : départs solides et dépassements propres. Samuel Valton, lui, a payé deux mauvais départs mais s'est illustré par une remontée spectaculaire en première manche, conclue à la 3e place avec l'un des meilleurs chronos. Il termine 4e au général, une performance qui le pousse à viser plus haut. Dans la catégorie MX2/Top Gun, Lucas Szmurlo poursuit son apprentissage.

Après une première manche en retrait, il s'est repris pour finir 8e au général. Sincère Leung Yen, promu après sa saison en Junior, a confirmé son potentiel : parti moyennement en première manche, il a mené la seconde jusqu'à deux tours de l'arrivée avant de céder la victoire dans un duel intense, terminant 2e.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Enfin, en MX1, le multiple champion de Madagascar Mathias Plantive a signé la pole aux essais. Victime d'une crevaison alors qu'il menait la première manche, il a dû se contenter de la 2e place. Il s'est rattrapé en s'imposant lors de la seconde. Avec ces résultats, ACAD'MX entame le championnat sur une note encourageante. Entre victoires franches, podiums disputés et jeunes talents en progression, la saison s'annonce riche en promesses pour le club.