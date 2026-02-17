Madagascar: Poésie - Joely sort « Ifalio ny maraina»

Son passage à Madagascar est on ne peut plus fructueux. Outre le grand succès de « Miseho milay », Joely sort également son tout premier recueil de poèmes cet après-midi, au Hakanto Contemporary Ankadimbahoaka.

« Ifalio ny maraina » se pare d'une bonne centaine de poèmes. Des vers et des proses à travers lesquels Joely révèle « une écriture sensible et incarnée, où chaque poème agit comme une confidence. Ce passage à l'édition n'est pas une rupture, mais la continuité naturelle d'un besoin vital d'expression... Publié par Hakanto Édition, ce recueil s'inscrit dans une démarche éditoriale dédiée à la diffusion du travail des artistes auprès d'un large public, à travers des catalogues d'exposition, des monographies et des ouvrages littéraires pensés comme des outils de médiation, d'éducation et de transmission »,.

Derrière son statut de stand-upper à succès, Joely a plus d'une corde à son arc. S'il est connu pour sa passion pour le théâtre radiophonique, ses mille et une facettes à travers ses personnages sur les plateformes visuelles, Joely s'avère être un poète dans l'âme. Sa plume, il l'a développée depuis les bancs de l'école, et la poésie est une forme d'expression qu'il affectionne particulièrement. Figure emblématique de la scène culturelle malgache, Joely représente une génération qui rejette les étiquettes et considère la liberté d'expression comme un principe essentiel.

En tant qu'observateur attentif de la société malgache actuelle, il en saisit les mouvements, les fractures, les tabous et les émotions. Il exprime les sentiments sans artifice : tendresse, doute, mélancolie, attachement, vulnérabilité, et traite de l'amour, de la famille, de la foi, ainsi que des blessures tant personnelles que collectives, avec des mots simples et justes. Sa connexion sincère avec le public en fait une voix générationnelle, profondément humaine. À découvrir à partir de ce jour.

