Madagascar: Mandrakizay Doria - Un voyage intemporel au cœur du cinéma malgache, en salle

Après la projection en avant-première vers la fin du mois de janvier, Mandrakizay Doria, un nouveau film malgache, est à l'affiche dans les salles de cinéma de la capitale, offrant une fresque ambitieuse mêlant romance, fantastique et mémoire historique.

Réalisé par Franco Clerc et produit par Films and Comics avec le soutien de Cinepax Madagascar, ce long métrage de 1h48 est une adaptation d'une pièce théâtrale à succès signée Rolland Raman, Synthia Saga et Joey Aresoa. Le récit, qui débute en 1869, met en scène Railovy, jeune paysan, et Lala, aristocrate inaccessible, liés par une immortalité tragique qui traverse les époques jusqu'en 2024. Ce choix narratif permet au film d'explorer les tensions entre hiérarchies sociales, croyances ancestrales et modernité.

La force de Mandrakizay Doria réside dans son ancrage culturel : costumes traditionnels, proverbes anciens et musique de valiha confèrent une authenticité rare. Mais c'est surtout la volonté de conjuguer mémoire et imaginaire qui marque une étape importante pour le cinéma malgache, en quête de reconnaissance internationale. Les cinéphiles pourront cependant se faire leur propre opinion, puisque le film est désormais disponible dans la programmation de Cinepax.