Madagascar: Pape Léon XIV - Solidarité envers le pays et vœux pour le Nouvel An lunaire

S'exprimant devant une place Saint-Pierre baignée de lumière après plusieurs jours de grisaille, le pape Léo a profité de son allocution dominicale, dimanche, pour exprimer sa profonde solidarité envers la nation malgache, durement éprouvée par une succession tragique de catastrophes climatiques. Le Saint-Père a longuement prié pour les victimes des cyclones Gezani et des tempêtes précédentes, qui ont laissé derrière eux un sillage de désolation marqué par des dizaines de morts, des centaines de blessés et des milliers de déplacés, sans électricité ni foyer.

Tout en déplorant ces blessures infligées à la terre malgache, le pape a tourné son regard vers l'Orient pour célébrer, avec une insistance particulière, l'approche du Nouvel An lunaire prévu pour mardi. Il a formulé le voeu ardent que cette fête de joie et de renouveau devienne un catalyseur puissant pour renforcer l'intensité des liens familiaux et la profondeur des amitiés à travers le monde. Pour le souverain pontife, cette transition vers la nouvelle année lunaire doit être saisie comme une occasion unique de bâtir des ponts de paix et de prospérité, apportant une sérénité durable au sein des foyers comme des cités.

En accordant sa bénédiction, il a insisté sur le fait que ces festivités ne sont pas seulement des traditions, mais des appels à envisager l'avenir avec une espérance renouvelée et une volonté de réconciliation globale. Cette vision d'un avenir pacifié s'est d'ailleurs prolongée dans sa réflexion sur l'Évangile, où il a rappelé que la véritable justice ne réside pas dans le respect formel de la loi, mais dans un élan du cœur qui transcende les interdits pour atteindre la plénitude de l'amour.

Il a souligné que s'abstenir de nuire physiquement à autrui est insuffisant si les mots continuent de blesser la dignité, tout comme la fidélité conjugale reste incomplète sans une tendresse mutuelle et une écoute sincère. En conclusion de son message, le pape Léon XIV a exhorté les fidèles à comprendre que la loi de Moïse trouve son accomplissement final dans la charité, car une simple droiture minimale ne saurait suffire là où un grand amour est désormais requis pour transformer les relations humaines et répondre aux défis du monde actuel.