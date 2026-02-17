Madagascar: Sokrates - Recueil de poèmes en gestation

Dans le paysage littéraire et artistique du Nord de Madagascar, un nom s'impose avec constance et singularité : Sokrates de Diego. Depuis sept ans, cet auteur aux multiples talents trace un sillon personnel, façonnant une œuvre dense, engagée et résolument plurielle.

Écrivain, formateur, publicitaire, musicien, journaliste, animateur, concepteur, monteur vidéo, guide écotouristique, beat maker et chanteur, il incarne à lui seul une génération d'artistes polyvalents. Un véritable couteau suisse culturel, dont la créativité épouse les formes et les supports, sans jamais perdre en profondeur.

OEuvre foisonnante et audacieuse

À l'occasion de ses sept années de parcours littéraire, Sokrates de Diego met en lumière une production riche et ambitieuse. Parmi ses créations figurent notamment : Antsatsaka mitety Riba, Vitiko hilany gôsy, Nibiñiafiko taminao fôko, Akomba niañiny fösa, Anao tiany, Fitiavako anao, Zaho koa fa maty, Afobe, Amboara saiñy, Avöta Madagasikara, Anjely vaviny Tompo, Ôroko Jodasy, Azafady aminao Raño, Sakramenta ny 666, Hazo fijaliaña, Cimetière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Deux ouvrages majeurs structurent aujourd'hui son œuvre éditée : Antsatsaka mitety Riba et Fanafodiny jëry. Ces recueils rassemblent plusieurs textes et explorent une diversité de thématiques, témoignant d'une écriture à la fois dense et inspirée. Sa plume, portée par une poésie vibrante, incarne la foi, questionne l'existence et éveille les consciences sociales.

Entre poésie, philosophie et métaphysique

L'univers littéraire de Sokrates de Diego se distingue par une fusion assumée entre poésie, philosophie, spiritualité et observation lucide des réalités contemporaines. À cette trame s'ajoute une dimension métaphysique affirmée : l'auteur interroge l'invisible, explore les mystères de l'au-delà et scrute les zones d'ombre de l'âme humaine. Sa voix ne cherche pas uniquement à raconter. Elle ambitionne de conscientiser, de provoquer la réflexion, de toucher l'âme. Dans un monde traversé par les mutations et les incertitudes, il se positionne comme un passeur de sens, un artisan de la parole qui éclaire autant qu'il questionne.

Sept années d'écriture, c'est peu à l'échelle d'une vie, mais suffisant pour affirmer une identité artistique forte. Sokrates de Diego ne se contente pas d'exister dans le paysage culturel du Nord malgache : il y imprime sa marque, avec constance, audace et profondeur.