Afrique: CAN 2027 - Le pays face à une formation en progrès

L'équipe nationale de football de la Somalie, surnommée les Ocean Stars, s'apprête à écrire un nouveau chapitre lors du tour préliminaire de la Coupe d'Afrique des nations 2027 (CAN 2027). Actuellement positionnée au 200e rang mondial du classement FIFA (janvier 2026), la formation somalienne affrontera Maurice dans un contexte national complexe. Face aux Dodos, les Somaliens ne partent pas favoris dans ce duel malgré un semblant de renouveau pour ce pays situé sur la corne de l'Afrique.

Au coeur de ce nouvel élan justement se trouve le sélectionneur Yusuf Ali Nur, nommé en mars 2025. Ancien capitaine emblématique de la sélection (1997-2010) et légende du club Elman FC, Ali Nur apporte une connaissance intime du football local. Sous sa direction, l'équipe privilégie souvent un système en 4-2-3-1, cherchant à équilibrer une défense solide menée par le vétéran Abel Gigli (35 ans) et une animation offensive portée par le capitaine Abdulsamed Abdullahi.

Les résultats récents témoignent d'une progression encourageante. En novembre 2025, la Somalie a surpris les observateurs en s'imposant deux fois contre le Bahreïn (2-1 et 1-0) lors de matchs amicaux, avant de tenir tête à l'Oman (0-0) en Arab Cup. Bien que les éliminatoires du Mondial 2026 aient été plus rudes face à l'Algérie et l'Ouganda, ces performances montrent que les Ocean Stars ne sont plus une proie facile.

Le prochain grand défi aura donc lieu les 25 et 31 mars 2026 contre Maurice. Sans stade homologué à domicile, la Somalie devra probablement délocaliser son match aller en Algérie ou au Maroc. Pour les Dodos, ce sera une rencontre à bien négocier. Toujours sous la direction du sélectionneur Guillaume Moullec, un temps sur la sellette, les Quadricolores devront se mettre à l'abri dès la première manche pour éviter toute mauvaise surprise.

Douze équipes participent à ce stade de la compétition en tant que nations les moins bien classées du continent au classement mondial de la FIFA. Les six vainqueurs de ces doubles confrontations rejoindront les 42 autres associations membres de la Confédération africaine de football (CAF) pour la phase de groupes des qualifications.

Les Seychelles et le Lesotho s'affronteront dans un duel 100 % d'Afrique australe. De leur côté, Djibouti et le Soudan du Sud se mesureront lors d'une confrontation entre voisins d'Afrique de l'Est, avec une première manche à Djibouti. Le Tchad accueillera le Burundi pour le match aller de leur confrontation. L'Érythrée jouera à domicile lors de la réception de l'Eswatini, et Sao Tomé-et-Principe accueillera l'Éthiopie pour le premier acte de leur face-à-face.

Revamping : Exit le Club M, enter les Dodos

C'était dans l'air depuis quelques années déjà. C'est désormais officiel. La sélection mauricienne de football sera désormais connue comme Les Dodos. Un changement d'appellation et une nouvelle identité dévoilés au cours de la soirée de remise des récompenses organisée par la Mauritius Football Association (MFA) le 7 février dernier. Avant cela, la MFA avant lancé un concours afin de dénicher le logo parfait. Il y aura eu plus de 300 soumissionnaires supposément.

Le nouveau logo voit un Dodo, oiseau qui a été chassé jusqu'à l'extinction à Maurice, être entouré par les couleurs qui composent le drapeau quadricolore. Qui dit nouveau logo dit forcément nouvelle tenue pour la sélection également. Celleci sera justement dévoilée en amont du match contre la Somalie fin mars.