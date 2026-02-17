Ile Maurice: Orphée Topize égale le record du 60m en salle

Fraîchement débarqué en France cette saison sous les couleurs du Nantes Métropole Athlétisme (NMA), Orphée Topize a rapidement pris ses marques. A tel point que le jeune sprinter vient d'inscrire un peu plus son nom dans l'histoire de l'athlétisme mauricien en égalant le record national en salle du 60m détenu par Jonathan Chimier. Cela s'est passé ce samedi lors de la première journée des Championnats de France U23 et Nationaux en salle à Nantes.

Un chrono qui est tombé à l'occasion d'un événement de grande envergure puisque le Stadium Pierre Quinon accueillait ce weekend les championnats de France U23 et Nationaux en salle. Parmi toutes les épreuves en salle, le 60 m a monopolisé l'attention, étant l'épreuve de la vitesse pure, celle du départ explosif, du cœur qui s'emballe, de l'intensité maximale sur quelques secondes.

Face aux meilleurs espoirs du sprint en salle, le jeune sprinteur mauricien de 20 ans s'est distingué en ter minant deuxième du 60m en U23. Le sociétaire du Nantes Métropole Athlétisme a amélioré son record personnel et égalé celui de Maurice en 6s68, le record de Jonathan Chimier réalisé le 23 février 2003 en Russie.

Fraîchement arrivé en France au sein du Nantes Métropole Athlétisme, Orphée Topize marque déjà les esprits.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En prévision de ces championnats, Richard Cursaz, l'homme fort du NMA indiquait que : «Orphée, on entendait parler de lui depuis qu'il était cadet. Il est passé de quatre séances hebdomadaires à huit chez nous, il a dû vraiment s'adapter. Il a découvert la France, le manque de soleil, et ce nouveau rythme de travail. C'est un petit gabarit qui compense par une grosse vélocité et par ses qualités de pied. S'il part bien, il a toutes ses chances sur 60 m.»

Ylann Bizasene (Stade Lamentin), membre de l'équipe championne d'Europe U20 avec le relais 4x100 m l'été dernier, a assuré le spectacle en sortant vainqueur avec un chrono de 6s65, meilleure performance U23 de l'hiver et record personnel explosé de sept centièmes. Il s'est ainsi offert son huitième sacre national dans les jeunes catégories, toutes épreuves confondues.