Ile Maurice: La voiture d'une policière vandalisée

Un cas de vol a été rapporté à Lalmatie le samedi 15 février. La victime est une policière âgée de 36 ans. Les faits se seraient produits entre 18 h 15 et 20 h 15, alors qu'elle participait à une séance de prière au Jhankardinath Mandir.

Selon les informations consignées dans sa déposition, son véhicule était stationné le long d'Overseas Road au moment des faits. À son retour, elle a constaté qu'une vitre de la voiture avait été brisée et celle-ci avait été fouillée.

Une somme de Rs 28 000, qui se trouvait dans son sac à main laissé à l'intérieur du véhicule, a été emportée. Les dégâts causés à la voiture sont estimés à environ Rs 5 000.

Aucun dispositif de vidéosurveillance n'est installé dans les environs immédiats, ce qui pourrait compliquer l'identification du ou des auteurs.

La police a été alertée peu après la découverte du vol. Une officière du Central Crime Investigation Department s'est rendue sur place pour effectuer les premières constatations. La Criminal Investigation Division a également été saisie du dossier. Une enquête est en cours.