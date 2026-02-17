Afrique: L'Éthiopie inaugure l'AI UniPod et affirme son ambition de devenir un hub africain de l'intelligence artificielle

Addis-Abeba — L'Institut éthiopien d'intelligence artificielle a procédé au lancement officiel du Pôle d'Innovation Universitaire en Intelligence Artificielle (AI UniPod), une initiative stratégique destinée à hisser l'Éthiopie au rang de centre technologique majeur du continent africain.

Ce nouveau pôle est né d'un partenariat entre l'Institut, l'Université d'Addis-Abeba et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), dans le cadre de l'Initiative Tombouctou.

À travers cette collaboration, les parties prenantes entendent stimuler la recherche appliquée, encourager l'entrepreneuriat technologique et renforcer les capacités nationales en intelligence artificielle.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le directeur général de l'Institut, Worku Gachena, a rappelé que son institution est l'organe national légalement mandaté pour encadrer la recherche, le développement et le déploiement de l'intelligence artificielle à l'échelle du pays.

Selon lui, l'AI UniPod représente une avancée déterminante dans la consolidation des compétences locales et dans la promotion de solutions technologiques adaptées aux réalités nationales.

Il a souligné que, sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Institut s'est imposé comme l'un des centres d'excellence les plus dynamiques d'Afrique dans le domaine de l'IA.

Parmi les réalisations mises en avant figurent des innovations brevetées reconnues à l'international, notamment un dispositif de dépistage du cancer du sein et un système intelligent d'identification des grains de café.

Ces avancées illustrent, selon lui, la montée en puissance des capacités scientifiques et technologiques du pays.

Au-delà de son rôle d'infrastructure académique, l'AI UniPod -- également appelé « Unipod Licorne » -- se veut un levier de transformation structurelle.

Le centre ambitionne d'accompagner les jeunes innovateurs, les start-ups et les chercheurs dans le développement de solutions à fort impact, non seulement pour l'Éthiopie, mais aussi pour l'ensemble du continent africain.

Worku Gachena a insisté sur la vocation du projet : transformer la jeunesse éthiopienne en acteurs clés de la création de valeur.

L'objectif est clair : faire évoluer les jeunes du statut de chercheurs d'emploi vers celui de créateurs d'emplois, et les positionner comme producteurs de technologies plutôt que simples consommateurs.

Abordant la question stratégique des données, il a repris une déclaration du Premier ministre selon laquelle la souveraineté des données constitue un pilier fondamental de la souveraineté nationale.

À l'ère de l'intelligence artificielle, a-t-il affirmé, les données doivent être considérées comme une richesse stratégique, comparable aux ressources naturelles telles que l'eau ou les minerais précieux.

Une dépendance excessive à l'égard d'infrastructures numériques étrangères, a-t-il averti, compromet la capacité d'un État à exercer pleinement sa souveraineté.

Conçu comme un espace d'innovation ouvert aux étudiants, aux entrepreneurs et aux chercheurs, l'AI UniPod incarne une nouvelle phase pour l'Éthiopie : celle du passage de la vision à l'action concrète dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Pour ses promoteurs, cette initiative marque un moment charnière dans la trajectoire technologique du pays et confirme sa détermination à devenir un pôle d'excellence africain en matière d'IA.