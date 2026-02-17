Sénégal: Tivaouane - Des tablettes numériques remises aux chefs d'établissements du département

Tivaouane — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy a remis officiellement, lundi, des tablettes numériques aux chefs d'établissements scolaires du département de Tivaouane, pour servir d'outil de pilotage en temps réel, avec la mise au point d'une nouvelle plateforme numérique.

La cérémonie de remise de ce matériel s'est déroulée en présence d'autorités administratives et territoriales, ainsi d'un représentant du Khalife général des Tidianes.

Selon le ministre de l'Education nationale, son département a opté pour "un pilotage fondé sur la donnée", à travers l'utilisation de la plateforme PLANÈTE. D'où d'utilité de cet équipement distribué aux chefs d'établissements.

"Nous ne devons plus travailler avec des approximations. Nous devons nous appuyer sur des indicateurs clairs et des sources sûres, a dit le ministre, la décision doit être fondée sur la donnée". "La précision est une exigence", a-t-il insisté, relevant que "Tivaouane peut nourrir l'ambition de devenir la première Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) 100 % digitale du Sénégal'.

Il a ajouté que le département dispose des "atouts nécessaires pour réussir la connexion entre éthique, numérique, responsabilité et foi".

Moustapha Guirassy a aussi invité l'ensemble des acteurs éducatifs à s'engager résolument dans cette dynamique de transformation, afin de "bâtir une école sénégalaise moderne, performante et solidement ancrée dans ses valeurs".

Le ministre a, dans le même moment, souligné que l'éducation demeure une responsabilité collective. "Nous sommes tous interpellés, a dit M. Guirassy, nous devons éduquer nos enfants et mesurer l'impact des technologies, positif comme négatif" .

Bachir Ngom qui représentait le Khalife des Tidjanes à la rencontre, a salué l'engagement du ministre en faveur de la modernisation du système éducatif.

Un savoir adossé à la pratique, conduit à la maîtrise des technologies, des mathématiques, de la logique et de la morale, contribuant ainsi à l'édification d'une société stable et harmonieuse, a affirmé Bachir Ngom.

Il a transmis les prières du guide religieux à l'endroit du président de la République, Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko.

Le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, a salué "une avancée majeure" pour l'école locale, avec cette initiative qui, selon lui, renforce la qualité des enseignements-apprentissages et soutient les efforts des enseignants. "À l'ère du numérique, l'accès aux technologies n'est plus un luxe. Ces tablettes constituent des instruments d'apprentissage, d'ouverture sur le monde et de préparation aux métiers de demain", a-t-il déclaré.

L'édile de la commune de Tivaouane a indiqué qu'une autorisation a été délivrée pour l'érection du collège franco-arabe de Tivaouane en lycée. Ce qu'il considère comme une "étape déterminante" pour le système éducatif local.

Face à la pression démographique, la commune sollicite la création de deux lycées franco-arabes supplémentaires, dans le cadre d'un partenariat renforcé avec l'État.

La présidente du Conseil départemental de Tivaouane, Seynabou Gaye Touré, s'est pour sa part, réjouie du choix porté sur la cité religieuse, pour le lancement de ce programme, laissant entendre qu'il traduit une caution à "l'engagement constant de Tivaouane en faveur du savoir et des valeurs".

Elle a salué la reconnaissance des "daaras" comme une composante de la communauté éducative, en insistant sur la nécessité de démocratiser l'accès au numérique et à l'Internet, pour éviter tout "décrochage technologique". L'élue a annoncé la construction prochaine de quatre salles de classe au collège franco-arabe de Goumoune.

*PANETE, un outil de pilotage en temps réel du système éducatif*

Lors de la cérémonie, l'ingénieur Ismaël Mbodj, de la Direction de la promotion des technologies de l'information et de la communication a fait une présentation technique de la plateforme numérique PLANÈTE.

Cet outil permet un "pilotage en temps réel" du système éducatif, offrant aux chefs d'établissement et aux inspecteurs un accès instantané aux données relatives aux effectifs, aux absences, aux retards, aux résultats scolaires, à la répartition filles-garçons, aux redoublements, aux infrastructures.

La disponibilité d'eau potable, de blocs d'hygiène, d'électricité et de connectivité, ainsi que la situation des élèves en situation de handicap sont aussi prises en compte. Elle facilite également l'édition automatisée des bulletins et le suivi des élèves ne disposant pas de pièces d'état civil, afin d'anticiper leur régularisation avant les examens.

Le système connecté par antennes satellitaires, devrait être progressivement généralisé, pour garantir l'équité technologique, estime Demba Diop Sy.

Mamadou Mamour Diop a, au nom des chefs d'établissement, des chefs d'école et des responsables de "daaras" du département, salué une "vision organisée et cohérente".

Pour lui, l'école sénégalaise fait face à une double exigence : élever son niveau de performance, tout en restant fidèle à ses valeurs. Il a évoqué, à ce propos, la Stratégie du numérique pour l'éducation 2025-2029, la formation au numérique et à l'intelligence artificielle, l'initiative NITTÉ ainsi que la refondation curriculaire engagée par le ministère de tutelle.