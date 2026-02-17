Sénégal: Alpha Diallo, parcours d'un jeune prodige du Septième ART

Alpha Diallo, l'un des deux réalisateurs sénégalais en compétition à la 76e édition du Festival international du film de Berlin (Berlinale), organisée du 12 au 22 février, est un jeune prodige que la verve et créativité qui nourrissent ses fictions ont projeté sur la scène internationale.

Ce natif du Fuladu (Kolda au Sud du Sénégal) ayant séduit les amateurs du septième art à travers sa toute première production cinématographique "Les âmes du Fouta", qui a fait sa première mondiale, lundi en Allemagne, est une figure aguerrie de la mise en scène et du script-writting.

"C'est d'abord par le théâtre que je développe mon attrait pour l'écriture et la mise en scène" a-t-il confié. En 2016, il débute sa carrière à Radio Nova en tant qu'auteur-chroniqueur. Sa passion pour le script-writting, il le développe en 2017 lorsqu'il réalise son premier projet de court-métrage amateur pour France Télévision +L'Amour Coexist+.

Poursuivant ses aventures dans le cinéma, Alpha Diallo rejoins le programme "Troisième OEil Story" en tant que stagiaire pour la série "Face à Face" pour France 3. Mais, c'est en 2020, qu'il a fait son entrée dans un lieu qui donnera vie à ce projet qui l'a propulsé aujourd'hui sur le tapis rouge de la Berlinale.

Alors résident de l'Atelier Cinéma 93 en partenariat avec Côté Court et le centre national du cinéma français, il a concocté son court-métrage "Les âmes du Fouta" dont le tournage n'a pu se faire qu'en avril 2025 dans la vallée du fleuve Sénégal, à Taredji, dans le département de Podor (nord).

En 2021, Il rejoint la Cité Européenne des Scénaristes aux côté du scénariste Lionel Olenga sur la série "Le Code" pour France 2. Début 2022, le réalisateur de 35 ans signe sa première collaboration avec Netflix, la plateforme américaine de diffusion de films, en tant que scénariste et metteur en scène sur la série "En Place" de Jean-Pascal Zadi et François Uzan. De 2023 à 2024, il devient "Auteur in House" chez Elephant Story et rejoins Netflix France en 2025 dans l'incubateur "Grow Creative".

A ce jour, Alpha Diallo poursuit sa carrière dans la création d'une série comédie avec Netflix et à l'écriture de son premier unitaire TV pour France Télévision. Il dit mener une collaboration avec Gaumont sur le développement d'une série et compte minutieusement préparer la suite de sa carrière de réalisateur avec un projet qu'il ambitionne de tourner au Sénégal, son pays d'origine.

Son film à l'honneur à la Berlinale "Les âmes du Fouta", coproduit par "Sunuy films de Souleymane Kébé et Oualid Baha de "Moabi films", raconte l'histoire de Penda et Moustapha, un couple villageois qui a perdu son fils de 17 ans, mort des suites d'une overdose.

Malgré le chagrin, Moustapha prend une décision radicale, interdisant l'enterrement de son fils dans le cimetière familial, expliquant que les raisons de sa mort rendent son âme impure, lit-on dans le scénario du film.

Penda, la mère éplorée, va livrer un combat mémorable pour que son fils repose en paix auprès d'elle, envers et contre tous.