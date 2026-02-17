Sénégal: Gestion de l'eau - Autorités administratives et acteurs soulignent la nécessité de 'renforcer la concertation' à Dagana

Dagana — Des autorités administratives, collectivités territoriales, des acteurs de l'hydraulique et des partenaires techniques ont insisté, lundi, sur la nécessité de renforcer la concertation et faire de sorte que les interventions soient coordonnées dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans le département de Dagana.

"L'objectif est de disposer d'un cadre permanent de concertation réunissant autorités administratives, services techniques de l'hydraulique, de l'hygiène et de l'assainissement, élus territoriaux et représentants des usagers", a expliqué le responsable des opérations de l'ONG ADOS, Dr Saidou Badji.

Il s'exprimait au terme d'une rencontre initiée avec l'appui de l'ONG ADOS, qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des collectivités locales et dans la mise en oeuvre de projets relatifs à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement.

Il s'agit selon lui d'harmoniser les interventions pour mieux répondre aux besoins des populations, soutenant que la concertation reste la meilleure approche pour éviter les chevauchements et "améliorer l'efficacité des actions".

Les échanges ont également porté sur la délégation du service public de l'eau, mise en oeuvre par l'Office des forages ruraux (OFOR), structure créée par l'État du Sénégal pour professionnaliser la gestion des forages en milieu rural.

Dr Badji a indiqué que son organisation accompagne cette réforme en facilitant le dialogue entre les services de l'Etat, les collectivités territoriales et les populations concernées. Il estime que l'adhésion des communautés est essentielle pour garantir une gestion durable et transparente de l'eau.

De son côté, l'adjoint au préfet du département de Dagana, Landing Diatta a qualifié la rencontre de fructueuse, estimant qu'elle a permis d'avoir "une vue globale de la situation de l'eau et de l'assainissement" au niveau départemental .

"Tous les acteurs ont pu s'exprimer et formuler des contributions pertinentes. L'urgence, aujourd'hui est d'assurer une meilleure coordination des ONG, des services techniques et des collectivités afin de disposer d'un plan d'action efficace", a-t-il affirmé.

Il a par ailleurs relevé que des préoccupations ont été soulevées concernant la délégation du service public de l'eau, précisant que les autorités entendent poursuivre le dialogue avec les populations. Pour lui, l'objectif de l'Etat est d'assurer une gouvernance objective et efficiente de l'eau en milieu rural, ce qui passe nécessairement par la concertation et l'écoute.

Au terme des travaux, les participants ont convenu de poursuivre les échanges dans le cadre du dispositif départemental de concertation et de transmettre une synthèse des recommandations aux autorités compétentes.