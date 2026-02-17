Sénégal: Une Académie Halal à La Mecque, pour renforcer la dimension institutionnelle du secteur (Communiqué)

Dakar — La troisième édition du Forum de La Mecque sur l'industrie halal 2026, ouverte samedi, a été marquée par le lancement de "l'Académie halal", visant à renforcer la dimension institutionnelle et professionnelle du secteur, indiquent les organisateurs, dans un communiqué transmis à l'APS.

Les travaux de la troisième édition du Forum de La Mecque pour le Halal ont été marqués par l'annonce du lancement de l"'Académie Halal", ainsi que par l'inauguration du label "Halal d'Or", destiné à devenir une marque de confiance pour le consommateur et à refléter les plus hauts standards de qualité et de conformité dans l'industrie halal, indique la source.

Selon elle, "le lancement de l'académie et du nouveau label s'inscrit dans l'orientation du forum visant à renforcer la dimension institutionnelle et professionnelle du secteur et à ancrer des normes claires contribuant à bâtir la confiance et à consolider la crédibilité des produits halal sur les marchés locaux et internationaux".

Le ministre saoudien du Commerce, Dr Majid bin Abdullah Al-Qasabi, a inauguré ce forum organisé par l'initiative Manafe'a sur le thème: "le halal: une industrie professionnelle", au centre des expositions et événements de la Chambre de La Mecque, en présence de dirigeants internationaux de haut niveau, de représentants d'institutions économiques, d'autorités de régulation et d'organismes concernés par l'industrie halal venus des autres coins du monde.

D'après lui, "le thème du forum incarne la transformation qualitative du secteur halal, passant d'un marché en croissance à une industrie intégrée gérée selon des critères de qualité, de gouvernance et de transparence".

En outre, indique-t-il, le Royaume a adopté une approche stratégique pour consolider sa position en tant que pôle mondial de l'industrie halal à travers un cadre législatif et réglementaire avancé, réaffirmant l'engagement du ministère du Commerce à offrir un environnement concurrentiel favorable à l'innovation et à la croissance des entrepreneurs dans ce secteur vital.

Pour sa part, Abdullah Saleh Kamel, président de la Chambre islamique de commerce et de développement, président du Conseil d'administration de la Fédération des chambres de commerce saoudiennes et président du Conseil d'administration de la Chambre de commerce de La Mecque, a déclaré que "le Forum de La Mecque pour le Halal, dans sa troisième édition, est passé d'une plateforme de dialogue à une plateforme de décision", renseigne le communiqué.

Il a souligné "qu'il n'a pas été conçu comme un événement éphémère, mais comme une plateforme internationale influente destinée à redéfinir l'industrie halal et à lui tracer un avenir à la hauteur de son poids et de son impact dans l'économie mondiale".

D'autre part, a-t-il ajouté, "le halal n'est pas seulement une industrie, mais une vision globale, conciliant valeurs et croissance et que la tenue de ce forum à La Mecque constitue l'expression la plus authentique d'une industrie fondée sur l'intégrité, la qualité, la transparence et l'engagement, des valeurs que le consommateur mondial recherche aujourd'hui plus que jamais".

Par ailleurs, "les travaux du forum ont été marqués par une dynamique économique et réglementaire intense, avec la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre l'Autorité générale saoudienne des produits alimentaires et des médicaments et l'Agence indonésienne de garantie des produits halal, visant à assurer la qualité des produits halal, ainsi que la signature d'un autre mémorandum d'entente avec le Conseil islamique central du Royaume de Thaïlande pour renforcer la coopération dans les domaines du halal".

"Ces accords, souligne le texte, constituent une étape stratégique vers l'unification des normes, le renforcement de la fiabilité de l'accréditation et l'élargissement de la reconnaissance internationale des certificats délivrés par le Royaume".

Ainsi, fait-on observer, le "Forum de La Mecque pour le Halal 2026" confirme ainsi son rôle de plateforme stratégique réunissant réflexion économique, normes réglementaires, renforcement institutionnel et innovation technique, ce qui consolide le positionnement du Royaume en tant qu'acteur majeur de l'économie mondiale et de l'industrie halal, et traduit son engagement à développer ce secteur vital aux niveaux régional et international, en cohérence avec les objectifs de la Vision saoudienne 2030.