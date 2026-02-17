Ile Maurice: 9 cas, 3 décès, 1 patient hospitalisé

Depuis le 1eᣴ janvier 2026, Maurice a enregistré 9 cas de leptospirose, dont 3 décès. Une patiente d'une cinquantaine d'années est actuellement hospitalisée. Son état est stable. Les personnes décédées présentaient déjà des problèmes de santé et ont développé des complications graves, notamment une jaunisse et une insuffisance rénale.

La leptospirose est une maladie bactérienne présente partout dans le monde. À Maurice, elle touche chaque année plusieurs personnes, surtout durant les périodes chaudes et humides. Elle est transmise à l'être humain principalement par l'urine de rats. Elle est plus fréquente durant les périodes chaudes et humides, conditions favorables à la prolifération de la bactérie.

La maladie débute généralement par de la fièvre, des maux de tête et des douleurs musculaires. Dans 5 à 20 % des cas, elle peut évoluer vers une forme grave, surtout chez les personnes souffrant de maladies du foie ou des reins. Elle se traite avec des antibiotiques lorsqu'elle est prise en charge rapidement.

Certaines professions sont plus exposées : travailleurs agricoles, éboueurs, ouvriers du bâtiment et toute personne en contact avec de l'eau stagnante ou de la boue contaminée, en particulier en cas de plaies.

Face à la situation, le ministère de la Santé a renforcé la prévention. Le Dr Fazil Khodabaccus, directeur par intérim, indique que des campagnes de dératisation sont menées dans les zones à risque. Des protocoles clairs sont appliqués pour le diagnostic et le traitement, avec des analyses en laboratoire et un suivi médical strict. L'unité de contrôle sanitaire enquête aussi pour repérer la présence de rats dans les lieux fréquentés par les patients.

Pour réduire les risques, il est recommandé de porter des bottes, des gants et des lunettes dans les environnements à risque, d'éviter de marcher pieds nus et de se laver soigneusement les mains après tout contact avec de l'eau ou de la boue suspecte.

Les années précédentes, des cas avaient déjà été recensés : 80 en 2024 et 41 cas avec 9 décès en 2025. À La Réunion, environ 25 cas sont signalés chaque année. La leptospirose reste présente à Maurice, mais des mesures simples et une prise en charge rapide permettent de limiter les formes graves.