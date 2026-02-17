Ile Maurice: Un peintre porté disparu retrouvé sans vie à Petite-Rivière-Noire

Une sortie nocturne pour pêcher des crabes a viré au drame dans la région de Petite-Rivière-Noire. Lochun Teeluck, alias Satish, âgé de 58 ans et habitant Camp-Passy, Quatre-Bornes, avait été porté disparu en mer dans la soirée du d'hier.

La disparition a été signalée à la police ce matin vers 1 h 47 par un habitant de Quatre-Bornes. Selon les informations recueillies, quatre personnes étaient parties pêcher aux abords de l'îlot Malais vers 19 h 30. C'est au cours de cette sortie que le quinquagénaire, peintre de profession, s'est volatilisé.

D'importantes opérations de recherche ont été immédiatement enclenchées. Des officiers de police se sont rendus sur place, les services de la National Coast Guard (NCG) ont été mobilisés et une unité cynophile a également été sollicitée. Le concours de l'escadron d'hélicoptères de la police était prévu dès les premières lueurs du jour afin d'intensifier les recherches.

Ce matin, les officiers de la NCG de Rivière-Noire, opérant sous les directives de l'inspecteur Omrawoo et sous la supervision de l'assistant surintendant de police Parmanund, ont découvert le corps.

L'autopsie pratiquée sur le corps de Lochun Teeluck a conclu à une asphyxie par noyade.

Une enquête policière est en cours.