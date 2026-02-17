Burkina Faso: Coopération bilatérale - L'ambassadeur de Cuba salue l'excellence des relations avec le pays

17 Février 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, Stella Eldine Kabré, a reçu en audience, ce vendredi 13 février 2026, à Ouagadougou, l'ambassadeur de la République de Cuba au Burkina Faso.

Madame Enith Perez Retureta est venue traduire aux premiers responsables du département en charge de la diplomatie, la gratitude de son pays pour l'organisation réussie en fin décembre 2025, du cinquantenaire des relations bilatérales entre les deux pays.

Pour elle, la célébration de la coopération entre les deux pays est le fruit de l'excellence des relations d'amitié entre les deux peuples, caractérisées par des valeurs partagées de solidarité et de résilience dans un contexte mondial marqué par la pression extérieure. Se réjouissant pour la Révolution burkinabè, Mme Retureta a salué le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré dont le courage a permis de hisser haut les couleurs du Burkina.

L'ambassadeur de la République de Cuba a aussi saisi l'occasion pour présenter à Mme le ministre délégué, la situation difficile que traverse son pays à cause du blocus imposé par les Etats-Unis. Tout en remerciant la diplomate cubaine pour le soutien exprimé par les autorités cubaines à l'endroit du Burkina Faso, Stella Eldine Kabré a témoigné la solidarité et la compassion du Burkina Faso à ce pays frère qui traverse des moments éprouvants.

Pour elle, le contexte géopolitique actuel impose aux pays de promouvoir le développement endogène pour le bien-être de leurs populations. Une dynamique dans laquelle s'inscrit le Burkina Faso avec la Révolution progressiste populaire.

