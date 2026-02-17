Burkina Faso: Transport ferroviaire - Sitarail se dote de 4 nouvelles locomotives de dernière génération

Le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, a mis en service quatre nouvelles locomotives de dernière génération acquises par la Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL), filiale du groupe Africa global logistics (AGL), le lundi 16 février 2026, à Bobo-Dioulasso. Cet investissement d'un coût de plus de sept milliards FCFA va permettre à la société d'accroître sa capacité de traction et de réduire les temps de parcours.

La Société internationale de transport africain par rail (SITARAIL), spécialisée dans le transport de personnes et de marchandises a acquis quatre nouvelles locomotives de type GL 30. Ces machines d'une puissance de 3000 chevaux et d'une capacité de traction de 1500 tonnes brut sont dotées de systèmes de commande informatisée, de dispositif de diagnostic embarqué et d'équipements de sécurité. Ses cabines sont climatisées et digitalisées offrant de meilleures conditions de travail aux cheminots.

La SITARAIL a présenté officiellement, le 16 février 2026, ces nouvelles locomotives aux autorités burkinabè qui à leur tour les ont mises sur les rails. C'est le ministre de la Construction de la Patrie, Mikaïlou Sidibé, qui a donné le premier coup de sifflet à air des nouvelles locomotives en présence des autorités régionales, du monde des affaires burkinabè et des premiers responsables de SITARAIL. Son directeur général, Simplice Essoh, leur a signifié que cette acquisition est une réponse de la société aux défis logistiques actuels et futurs.

Il a rassuré de la détermination de SITARAIL à accompagner les grands projets nationaux en termes de développement du transport multimodal comme celui du port sec de Ouagadougou en perspective pour lequel l'embranchement ferroviaire constituera un des principaux leviers de performance. La directrice régionale de AGL Côte-d'Ivoire -Butina Faso, Asta Rosa Cissé, a abondé dans le même sens en affirmant que sa structure s'engage à accompagner les Etats dans les différents projets de réhabilitation des infrastructures, pour faire de SITARAIL un modèle de réussite ferroviaire en Afrique de l'Ouest. En attendant, elle a soutenu que les quatre locomotives s'ajoutent à la cinquantaine de wagons plateaux déjà opérationnels sur les 260 prévus.

Pour une modernisation de l'outil ferroviaire

Pour elle, les nouvelles locomotives sont la matérialisation concrète d'un engagement fort, celui de contribuer aux côtés de nos Etats à la transformation, à la modernisation et à la pérennisation de l'outil ferroviaire au service de nos économies et de nos populations. « Ce matériel roulant est une réponse directe aux besoins de nos populations, clients miniers, industriels, commerciaux qui attendent de nous, fiabilité, sécurité et volume. Notre mission est claire : fluidifier les échanges commerciaux sur le corridor Abidjan-Ouagadougou, soutenir les industries locales et désenclaver l'hinterland », a martelé Mme Cissé.

Le ministre Mikailou Sididbé a salué la mise en service de ces nouvelles locomotives très attendues par les opérateurs économiques qui réclament une logistique performante et compétitive. « La mise en service de ces locomotives GL30 n'est pas une fin en soi. Elle est une étape, un jalon supplémentaire vers la construction d'un système de transport multimodal, moderne et résilient, capable de soutenir la dynamique de construction nationale chère au président du Faso », a-t-il laissé entendre.

Pour lui, le renouvellement du matériel roulant doit aller de pair avec la rénovation continue de la voie ferrée. Pour ce faire, des initiatives comme le Plan d'urgence du projet Sikasso-Kologho-Bobo-Dioulasso (SKBo), ou le Programme de réhabilitation intégrale (PRI), d'Abidjan jusqu'à Kaya, ont été prises pour donner un nouveau souffle à la voie ferrée. A l'issue de la mise en service des locomotives, le ministre a visité l'atelier et le centre de perfectionnement de SITARAIL.