Burkina Faso: IIe édition de la rue des étoiles - La liste des 100 personnalités +1 dévoilée

Le comité scientifique de l'académie des Sotigui a animé une conférence de presse pour dévoiler les noms des impétrants de la IIe édition de la rue des étoiles, samedi 14 février 2026, à Ouagadougou.

Des hommes et femmes ont contribué à bâtir et à marquer l'histoire du Burkina Faso en particulier et de l'Afrique de façon en général. Pour les magnifier, le comité scientifique de l'académie des Sotigui a décidé de graver leurs noms sur les stèles de la rue des étoiles. C'est ce qu'a révélé le président du comité scientifique, Dramane Konaté, au cours d'une conférence de presse animée, samedi 14 février 2026, à Ouagadougou. Elle a rendu public la liste officielle des 100 personnalités + 1 devant figurer sur la rue des étoiles. L'ensemble des personnalités désignées ont été réparties dans 9 domaines.

Il s'agit de 8 personnalités dans le domaine du leadership panafricain, 10 dans le rang des FDS et VDP, 35 en arts et culture, 10 dans le domaine du genre, 4 en citoyenneté et essor économique, 8 en sports et loisirs, 7 en savoirs endogènes, 8 en sciences techniques et 10 dans le domaine livres et écrits. A cela, s'ajoute la galaxie du Conseil supérieur de la chefferie coutumière et traditionnelle composée de 12 chefs coutumiers. Le rapporteur du comité, Parfait Ilboudo, a indiqué que le nom du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré va figurer sur la rue des étoiles dans le domaine du leadership panafricain.

Selon son président, Dramane Konaté, le comité a documenté les profils des personnalités proposées avant d'établir la liste définitive des noms qui seront matérialisés sur les stèles. Répondant aux préoccupations des journalistes, le présidium a soutenu que le comité scientifique n'a pas compétence pour évaluer le chef de l'Etat. Ils ont affirmé que la décision de faire figurer son nom sur une des stèles a été prise à titre exceptionnel et à l'unanimité des membres, avec l'accord de la Présidence du Faso. D'où le concept des 100 personnalités +1.

« Le président du Faso a mené des actions phares qui nous ont marquées, comme la réhabilitation de l'Institut des peuples noirs en ajoutant l'épithète endogène Farafina, lancée en 1986 par le père de la révolution », a justifié M. Konaté. En ce qui concerne la protection des stèles, le promoteur de l'académie des Sotigui, Kevin Moné, a rassuré que des dispositions ont été prises. De son avis, chaque impétrant repartira chez lui avec une étoile en bronze pour éviter les vols sur la rue des étoiles.