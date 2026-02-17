Burkina Faso: Université Joseph-Ki-Zerbo - Hommage au savant de la sémio linguistique Pr Yves Dakouo

Le laboratoire langues, discours et pratiques artistiques de l'université Joseph-Ki-Zerbo a rendu un hommage mérité, au Pr Yves Dakouo, samedi 14 février 2026, à Ouagadougou.

L'Université Joseph-Ki-Zerbo est reconnaissante au Pr Yves Dakouo. Le laboratoire Langues, discours et pratiques artistiques (LADIPA) a rendu un hommage mérité, samedi 14 février 2026, à Ouagadougou, au professeur titulaire en sémio linguistique après 34 ans de transmission du savoir. Un point d'orgue a été mis sur sa carrière professionnelle marquée de rigueur scientifique et l'engagement humain au service de la société.

Il ressort que le Pr Dakouo a dirigé 23 Diplômes universitaires de technologie, 56 mémoires de maîtrise, 57 DEA et mémoires de master, 2 mémoires d'inspection de l'enseignement secondaire, 21 thèses. Il a aussi co-dirigé 4 thèses au plan national et 2 en co-tutelle avec la France. Par ailleurs, Yves Dakouo a participé à 91 jurys de soutenance de thèse. L'éminent professeur continue d'encadrer des assistants, des maitres de conférences et des doctorants en cours d'évaluation.

Au-delà des chiffres, ce sont des trajectoires humaines, des carrières lancées et des vocations affirmées qui témoignent de son impact. « L'arbre doit l'éclat de ses fleurs à ses racines », a commenté le directeur du LADIPA, Sidiki Traoré.

D'éminents enseignant-chercheurs, maitres de conférences et des « disciples » ayant partagé à différentes échelles les 34 ans de parcours professionnel du Pr Dakouo ont fait des témoignages. Il s'agit, entre autres, de Dr Boukari Nébié, Dr Dramane Konaté, Pr Youssoufou Ouédraogo, Pr Alain Sanou, Pr Georges Savadogo, Pr Issiaka Salia. Le public a eu droit à la diffusion d'une vidéo intitulée « Pr Yves Dakouo, une lumière pour la société ». Dr Dramane Konaté, a rappelé la dimension profondément humaine de son encadrement. « Pr Dakouo nous a appris que la science ne doit jamais être enfermée dans les bibliothèques. Elle doit dialoguer avec la société.

Il nous a transmis l'humilité, la réserve, le sens de la parole juste », a-t-il déclaré. A ses yeux, le maître a façonné bien plus que des chercheurs, il a formé des citoyens engagés. Le Pr Dakouo a exprimé sa profonde gratitude et sa fierté pour cet hommage. Il a partagé sa joie de voir ses étudiants et doctorants intégrés dans les universités et contribué activement au développement de la société.

« Ce constat rend ma carrière pleinement satisfaisante », s'est-il réjoui. Pr Yves Dakouo a souligné l'importance de poursuivre la recherche et d'explorer de nouvelles pistes, notamment l'étude des « mystères » dans la production artistique, la littérature, le cinéma et la peinture, afin d'enrichir la compréhension des phénomènes culturels burkinabè et africain.