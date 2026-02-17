Sénégal: Babacar Mbengue lance son mouvement politique « Diiso And Ligeey »

Le maire de Hann Bel-Air, Babacar Mbengue, qui avait démissionné de la coalition « Taxawu Sénégal » aux lendemains des élections législatives de novembre 2024, a lancé hier, lundi 16 février 2026, son nouveau mouvement politique dénommé « Diiso And Ligeey » (les Bâtisseurs).

À l'en croire, ce mouvement est une sorte de nouvelle famille politique qui doit innover. Il a indiqué que son mouvement est ouvert à toutes les sensibilités. Le maire de Hann Bel-Air a ainsi demandé à ses collaborateurs de travailler à bâtir un mouvement inclusif. « Il faut avoir un mouvement où le débat est permanent pour apporter notre contribution au développement du Sénégal », a affirmé Babacar Mbengue.

Lors de la rencontre, M. Mbengue a rendu hommage à l'ancien président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, président d'honneur et fondateur de l'Alliance des forces de progrès (Afp), son ancien mentor et conseiller politique, de même que Khalifa Sall avec qui il a cheminé depuis 2009 dans le cadre de « Taxawu Dakar » puis « Taxawu Sénégal ».

D'ailleurs, c'est sous la bannière de « Taxawu Dakar » qu'il est maire de Hann Bel-Air depuis 2009.