Cote d'Ivoire: Tennis/ATP 75, Billie Jean King Cup - Abidjan prête à offrir des tournois de belle facture

Les amoureux du tennis en Côte d'Ivoire doivent se préparer à vivre des moments exceptionnels. Ils auront droit à au moins deux compétitions majeures au cours de cette année sportive.

Après l'Atp 50, premier tournoi du circuit Atp en Afrique de l'Ouest, organisé l'année dernière, la Fédération ivoirienne de tennis (Fit) a décidé de passer à la vitesse supérieure en promettant aux férus de la petite balle jaune, en plus de l'Atp 50, un autre tournoi de niveau supérieur, un Atp 75, prévu du 27 avril au 3 mai.

La Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), la plus grande compétition internationale de tennis féminin, sera également proposée aux Ivoiriens au cours de cette année.

C'est pour ne pas rater ces échéances importantes que le président de la Fit, Me Sylvère Koyo, multiplie les rencontres, depuis quelques mois, avec les différentes parties prenantes. Ainsi, du 28 janvier au 2 février derniers, il a conduit une délégation à Quimper, en France.

Sur invitation d'Arzel Mevellec, promoteur du tournoi de Quimper (Atp 125) et partenaire de la Fit, il était question de s'imprégner de l'organisation de compétitions du circuit international en vue de réussir les Open Côte d'Ivoire Challenger 50 et 75.

Selon Arthur Gogoua Mady, secrétaire général de la fédération, qui faisait partie de cette mission à Quimper, les objectifs ont été atteints. « Le président de la Fit et sa délégation ont pu identifier les éléments stratégiques susceptibles de renforcer la qualité de l'organisation d'un tournoi Atp », écrit-il dans son rapport.

Il ressort que la délégation ivoirienne a retenu de nombreux enseignements, notamment sur l'aménagement des tribunes et des surfaces de jeu, l'accueil et la circulation du public sur le site du tournoi, ainsi que l'identification et l'installation des officiels et partenaires.

Sur place, les experts ivoiriens se sont également fait une idée de la tenue du corps arbitral, du rôle des ramasseurs de balles et de l'animation autour de la compétition (promotion et communication). Autant d'éléments qui devraient favoriser le succès des rendez-vous d'Abidjan.

Arzel Mevellec, directeur des tournois d'Abidjan, s'est longuement entretenu avec Me Koyo, notamment sur les modalités de remise en état des courts de tennis du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, site des tournois Atp 50 et 75, ainsi que sur la stratégie de mobilisation des partenaires et sponsors potentiels.