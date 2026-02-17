Soudan: Agar affirme l'appréciation du gouvernement pour les positions Turques soutenant le pays

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté, Malik Agar, a rencontré aujourd'hui dans son bureau l'ambassadeur de la République de Turquie au Soudan, ambassadeur Fatih Yildiz.

Le Vice-Président du Conseil de Souveraineté a exprimé l'appréciation du gouvernement du Soudan pour le grand rôle joué par la Turquie pour la réalisation de la paix et de la stabilité au Soudan, soulignant le souci du Soudan pour renforcer les relations bilatérales et la coopération avec la Turquie dans tous les domaines pour servir les intérêts communs des deux pays.

Dans une déclaration à la presse, l'ambassadeur Turc a affirmé la disposition de la Turquie à travailler avec les autorités soudanaises pour soutenir la position du Soudan en ce qui concerne la préservation de l'intégrité de son territoire et de sa souveraineté, ainsi que la garantie de son indépendance et la non-ingérence dans ses affaires intérieures.

Il a dit avoir informé le Vice-Président du Conseil de souveraineté des efforts déployés par la Turquie pour renforcer les relations turco-soudanaises.

L'ambassadeur a expliqué que la rencontre a porté sur l'aide humanitaire récemment accordée par la Turquie au Soudan, notamment au cours du mois dernier, qui s'est élevée à quatre navires d'aide humanitaire, soulignant la détermination de son pays à poursuivre ce soutien.