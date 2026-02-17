Soudan: Le Président du CST rencontre l'ambassadeur du Qatar au pays

16 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui dans son bureau à Khartoum Son Excellence Mohamed Ibrahim , ambassadeur du Qatar au Soudan, et les membres de la mission.

Le Président du CST a loué les relations fraternelles enracinées qui unissent les deux pays frères, exprimant sa profonde appréciation envers les positions de l'État du Qatar qui soutient le Soudan et son peuple dans les différentes circonstances.

Pour sa part, Son Excellence l'Ambassadeur a transmis les salutations de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, à Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, ainsi que ses voeux de bonne santé et de bonheur à Son Excellence et de progrès, de stabilité et de prospérité au Soudan, à son gouvernement et à son peuple.

Son Excellence l'ambassadeur a félicité le Président du Conseil de Souveraineté pour le retour du gouvernement à ses fonctions dans la capitale, Khartoum, et a souhaité que le Soudan connaisse davantage de développement, de croissance, de stabilité et de paix.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La rencontre a examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et de développer les perspectives de coopération commune dans tous les domaines pour l'intérêt mutuel des deux pays et des deux peuples frères.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.