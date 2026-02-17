Soudan: Le Président du CST rencontre l'ambassadeur du Qatar au pays

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a rencontré aujourd'hui dans son bureau à Khartoum Son Excellence Mohamed Ibrahim , ambassadeur du Qatar au Soudan, et les membres de la mission.

Le Président du CST a loué les relations fraternelles enracinées qui unissent les deux pays frères, exprimant sa profonde appréciation envers les positions de l'État du Qatar qui soutient le Soudan et son peuple dans les différentes circonstances.

Pour sa part, Son Excellence l'Ambassadeur a transmis les salutations de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, à Son Excellence le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, ainsi que ses voeux de bonne santé et de bonheur à Son Excellence et de progrès, de stabilité et de prospérité au Soudan, à son gouvernement et à son peuple.

Son Excellence l'ambassadeur a félicité le Président du Conseil de Souveraineté pour le retour du gouvernement à ses fonctions dans la capitale, Khartoum, et a souhaité que le Soudan connaisse davantage de développement, de croissance, de stabilité et de paix.

La rencontre a examiné les moyens de renforcer les relations bilatérales et de développer les perspectives de coopération commune dans tous les domaines pour l'intérêt mutuel des deux pays et des deux peuples frères.