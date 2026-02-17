Soudan: Président du Conseil de souveraineté rencontre l'Ambassadeur du Qatar au pays

16 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de souveraineté de transition et Commandant en chef des Forces armées, le Lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, a rencontré aujourd'hui à son bureau à Khartoum Mohammed Ibrahim Tajer al-Sada, Ambassadeur de l'État du Qatar au Soudan, ainsi que des membres du personnel de l'ambassade.

Le Président du Conseil de souveraineté a salué les relations fraternelles, distinguées et profondes, qui unissent les deux pays frères exprimant sa profonde gratitude pour le soutien constant apporté par l'État du Qatar au Soudan et à son peuple en diverses circonstances.

Pour sa part, l'Ambassadeur a transmis les salutations de Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir de l'État du Qatar, à Son Excellence le Président du Conseil de souveraineté de transition, ainsi que les voeux de Son Altesse pour sa santé et son bonheur, et pour le Soudan, son gouvernement et son peuple, pour la poursuite du progrès, de la stabilité et de la prospérité.

L'Ambassadeur a félicité le Président du Conseil de souveraineté pour le retour du gouvernement à Khartoum, la capitale exprimant l'espoir que le Soudan connaîtrait un développement, une croissance, une stabilité et une paix accrus.

La réunion a également porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales et de développer les perspectives de coopération conjointe dans tous les domaines, d'une manière qui serve les intérêts mutuels des deux pays et de leurs peuples frères.

