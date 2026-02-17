Gabon: Bilie-By-Nze et Ongoundou Loundah explorent des perspectives communes

Le président du parti REAGIR, M. Michel Ongoundou Loundah, a reçu, ce lundi 16 février 2026, au siège provisoire de sa formation politique à Libreville, M. Alain Claude Bilie-By-Nze, président de la plateforme Ensemble pour le Gabon.

Présentée comme une visite de courtoisie, la rencontre s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié et de concertation entre les deux leaders politiques. Elle a surtout été l'occasion d'un échange approfondi sur l'actualité socio-politique nationale.

Selon le président de REAGIR, les discussions ont porté sur « la situation préoccupante du pays » et sur la nécessité, pour les acteurs politiques, de privilégier le dialogue.

« Le pays va mal. C'est l'occasion pour les responsables politiques de se retrouver, de discuter et d'envisager des solutions », a déclaré Michel Ongoundou Loundah.

Évoquant la crise dans le secteur de l'éducation, il estime que « le problème des enseignants n'est que la partie visible de l'iceberg », traduisant, selon lui, « un malaise plus profond ».

Interrogé sur l'éventualité d'une collaboration entre les deux partis, Michel Ongoundou Loundah s'est montré ouvert : « REAGIR reste ouvert. Nous sommes des acteurs politiques, nous sommes des Gabonais. Dès lors qu'il s'agit de parler du pays et de partager une même vision, nous ne pouvons nous interdire aucune perspective. »

Le président de REAGIR a également salué l'expérience gouvernementale d'Alain Claude Bilie-By-Nze. « Il serait dommage, dans une situation comme celle que traverse le pays, de se priver de l'expertise et de l'expérience d'un homme politique qui a été plusieurs fois ministre, conseiller du président, parlementaire et Premier ministre », a-t-il indiqué, avant de préciser : « À REAGIR, nous discutons avec tous les compatriotes soucieux de l'avenir de ce pays. »

M. Bilie-By-Nze n'est pas venu les mains vides. À l'occasion de cette rencontre, il a offert un livre au président de REAGIR.