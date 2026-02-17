Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a pris part aux travaux du 39e Session ordinaire du Sommet de l'Union Africaine (UA), aux côtés de ses homologues Chefs d'État et de Gouvernement africains, ainsi que des responsables d'organisations continentales et internationales.

Placée sous le thème : « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », cette rencontre de haut niveau a permis d'examiner les enjeux structurants du développement durable en Afrique, tout en abordant les questions fondamentales de paix, de stabilité politique, d'intégration régionale et de consolidation de l'unité du continent.

Plusieurs interventions majeures ont marqué les travaux, notamment celle du Président de la Commission de l'UA, Mahmoud Ali Youssouf, qui a plaidé pour un renforcement des capacités africaines à produire des solutions endogènes face aux défis communs.

Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations unies, António Guterres, a pour sa part souligné la nécessité d'une réforme de la gouvernance mondiale, déplorant l'absence de représentation permanente de l'Afrique au Conseil de Sécurité, un enjeu central pour l'équilibre des institutions internationales.

La participation du Chef de l'État à ce Sommet intervient dans un contexte particulier, marqué par le retour du Gabon au sein de l'Union Africaine et son élection récente au Conseil de Paix et de Sécurité de l'institution.

Cette séquence diplomatique consacre la pleine réintégration du Gabon dans les mécanismes africains de concertation et de décision, traduisant la volonté des plus hautes autorités nationales de renforcer l'ancrage du pays dans la dynamique d'intégration continentale.

Dans son allocution, très attendue par ses pairs, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé sa reconnaissance au Président de la République du Burundi, Son Excellence, Evariste Ndayishimiye, nouvellement élu à la tête de l'institution, tout en lui assurant du soutien et de la coopération active du Gabon dans l'accomplissement de son mandat.

L'intervention du Président de la République s'est inscrite dans une démarche de responsabilité, de cohérence institutionnelle et de projection stratégique. Elle a permis de réaffirmer l'attachement du Gabon aux principes fondateurs de l'Union Africaine : souveraineté des États, solidarité, règlement pacifique des différends et promotion de l'intégration régionale.

Le Chef de l'État a clairement exprimé la volonté du Gabon de contribuer activement aux priorités africaines, notamment :

·l'accélération de l'intégration économique continentale ;

·la transformation structurelle des économies africaines ;

·la valorisation du capital humain et de la jeunesse ;

·la transition énergétique ;

·la lutte contre les changements climatiques.

À travers une diplomatie africaine pragmatique, fondée sur le dialogue, la souveraineté et la recherche de solutions africaines aux défis africains, le Gabon entend jouer pleinement son rôle d'acteur engagé, responsable et constructif.

La participation de Son Excellence le Président de la République au 39e Sommet de l'UA marque une étape déterminante dans la restauration de la crédibilité et du positionnement stratégique du Gabon sur la scène continentale et internationale.

Elle traduit une dynamique de renouveau institutionnel et confirme l'engagement du pays à oeuvrer, aux côtés de ses partenaires africains, pour une Afrique plus intégrée, plus stable et plus influente dans la gouvernance mondiale.

Le Gabon réaffirme ainsi sa détermination à contribuer activement à la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et à la consolidation d'une Union africaine forte, solidaire et résolument tournée vers l'avenir.