Togo: Premier bilan pour la taxe sur les télécoms

17 Février 2026
Togonews (Lomé)

Introduite en janvier 2025 dans le cadre de l'élargissement de l'assiette fiscale, la taxe sur les entreprises de télécommunication et des technologies de l'information et de la communication (TETIC) affiche un premier bilan.

Selon l'Office togolais des recettes (OTR), les recouvrements s'élèvent à 5,9 milliards de Fcfa à fin octobre 2025. Initialement fixées à 11,5 milliards pour 2025, les prévisions ont été réajustées à 8 milliards sur la période 2026-2028, en tenant compte des performances enregistrées et des réformes fiscales prévues dans la loi de finances 2026, qui restreignent la base imposable.

Cette taxe vise à contribuer au financement du secteur du numérique et du budget national. Selon la clé de répartition, 70 % des ressources sont destinées au Trésor public, 20 % au Fonds d'appui aux collectivités territoriales (FAC) et 10 % à l'OTR.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.