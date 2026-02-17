Togo: Un nouveau souffle pour le volley-ball

17 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le président de la Fédération Togolaise de Volley-ball (FTVB), Noël Kokou Tadegnon, entend insuffler une nouvelle dynamique à la discipline au Togo.

Dans une interview accordée à L'Union mardi, le dirigeant a détaillé ses priorités pour développer et structurer davantage le volley-ball national. Il met notamment l'accent sur la formation des jeunes, la professionnalisation des encadreurs et l'organisation régulière de compétitions afin d'élargir la base des pratiquants. L'amélioration des infrastructures et le renforcement des capacités techniques des clubs figurent également parmi les axes stratégiques annoncés.

Le volley-ball togolais, présent aussi bien en milieu scolaire qu'universitaire, cherche à gagner en visibilité et en performance sur la scène sous-régionale et continentale. À travers ces initiatives, la FTVB ambitionne de faire du volley-ball une discipline plus compétitive et mieux structurée dans le paysage sportif national.

