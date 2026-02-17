Togo: La Chine domine

La Chine domine le classement des principaux fournisseurs du Togo au troisième trimestre 2025, selon les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED). Pas surprenant. Une tendance lourde qui s'est imposée il y a des années.

Avec 158 700 tonnes de marchandises exportées vers le Togo pour un montant de 114,8 milliards de Fcfa, Pékin représente 25,8 % des importations totales du pays. La Chine confirme ainsi sa place de premier partenaire commercial du Togo à l'import. Motos, textile, vêtements, électronique ... tout ce qui est vendu dans le pays est chinois ou pratiquement. La France occupe toutefois la deuxième position avec des ventes estimées à 29,6 milliards, soit 6,6 % des importations enregistrées à fin septembre 2025. L'Inde complète le podium avec 27,3 milliards.