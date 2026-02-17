Togo: Enseignants formés en ligne

17 Février 2026
Togonews (Lomé)

Une plateforme numérique baptisée « Formation continue des enseignants » (FOCEN) vient d'être lancée.

Cet outil vise à renforcer les compétences pédagogiques et professionnelles. Il combine des modules de formation à distance et des sessions en présentiel. Cette initiative permettra à chaque enseignant togolais, où qu'il se trouve, de se former et de faire certifier ses compétences. Portée par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec l'UNICEF, la plateforme entend combler certaines lacunes en matière de formation et contribuer au renforcement durable de la qualité de l'enseignement.

