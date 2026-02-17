Togo: Le pays trace sa route

17 Février 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo a consacré près de 3 000 milliards de Fcfa aux investissements publics au cours des cinq dernières années, rapporte Le Médium dans sa parution de mardi.

Une part importante de ces ressources a été orientée vers les infrastructures, notamment les routes. Selon l'hebdomadaire, ces efforts traduisent une vision de long terme visant à moderniser le pays et à renforcer les bases de son développement économique. L'objectif est également de favoriser l'émergence d'entreprises nationales solides, capables de se positionner durablement sur le marché sous-régional.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.