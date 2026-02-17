Congo-Kinshasa: Signature des contrats de performance pour l'exercice 2026 au ministère des Finances

Dans un contrat de performance signé le lundi 16 février à Kinshasa, les régies financières et les entités sous tutelle du ministère des Finances se sont fixé pour objectif de mobiliser davantage de recettes et d'améliorer la gestion publique.

Ce document a été signé à la suite d'une retraite consacrée à l'évaluation des performances de l'année 2025 et à la définition des priorités pour 2026.

Pendant trois jours, les membres du cabinet, les directeurs généraux des régies financières, le Secrétariat général ainsi que les responsables des structures sous tutelle ont travaillé à renforcer l'efficacité de l'action du ministère des Finances.

Pour 2026, la feuille de route du ministère repose sur plusieurs priorités : la mobilisation accrue des ressources ; la poursuite des réformes fiscales et numériques ; la stabilité du cadre macroéconomique ; le financement des projets structurants : infrastructures, voiries urbaines, énergie, etc. ; ainsi que le renforcement de l'intégrité et de la discipline budgétaire.

Le cadre macroéconomique pour 2026 prévoit une croissance de 5,3 % du PIB, portée principalement par le secteur extractif.

Dans son adresse, Doudou Fwamba Likunde a rappelé que l'action de son ministère demeure orientée vers un objectif clair : doter le Gouvernement des moyens de sa politique, au bénéfice direct de la population.

Il a appelé les agents publics à une éthique irréprochable, notamment dans la lutte contre la fraude fiscale et dans la déclaration de patrimoine, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre les réformes et à consolider la stabilité macroéconomique.

En clôturant les travaux, ce membre du Gouvernement a invité les agents et cadres du secteur à rester mobilisés pour accompagner, avec détermination, la vision du Président de la République et améliorer concrètement les conditions de vie des Congolais.

Le ministre des Finances a en outre présenté le bilan d'une gestion publique résiliente, marquée par des résultats macroéconomiques encourageants : la DGDA a atteint 102 % de ses assignations et a reçu le Prix de la Performance ; la DGI, avec 100 % de réalisation, a obtenu le Prix d'Excellence ; la DGRAD a, quant à elle, reçu un Prix d'Encouragement ; une croissance moyenne de 7 % entre 2020 et 2025 ; une inflation ramenée de 23,8 % en 2023 à 2,3 % fin 2025 ; et des réserves de change portées à 7,9 milliards de dollars, contre 1,1 milliard en 2019.