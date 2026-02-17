Congo-Kinshasa: 34 ans après la Marche du 16 février - Le CALCC appelle à un dialogue inclusif

À l'occasion du 34ème anniversaire de la Marche des chrétiens du 16 février 1992, le Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo (CALCC) a publié, ce lundi 16 février 2026, une déclaration appelant la classe politique congolaise à un dialogue inclusif. L'organisation estime que la paix véritable en RDC passe nécessairement par une conversion nationale et une introspection collective.

Dans son message, le CALCC a rendu hommage aux victimes de la répression de cette « marche prophétique », soulignant que leurs sacrifices n'ont pas été vains, bien que les défis actuels du pays restent immenses.

Le document retrace l'histoire de cette mobilisation pacifique où des fidèles ont affronté la dictature par la foi. Cependant, le Conseil dresse un constat amer de la situation actuelle du pays : Insécurité à l'Est : la persistance des conflits armés, Crise humanitaire : la souffrance des déplacés dans les camps, Crise de confiance : l'effondrement de la confiance dans la vie publique. Pour une renaissance nationale Face à cette situation, le CALCC prône une approche multidimensionnelle pour rétablir la paix et la cohésion. Il plaide notamment pour un dialogue politique inclusif, un dialogue des communautés et des experts ainsi qu'un dialogue des Grands Lacs.

Le Conseil soutient les initiatives des Églises Catholique et Protestante visant à ouvrir un chemin de renaissance morale, intellectuelle et interculturelle pour la nation.