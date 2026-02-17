Congo-Kinshasa: La Turquie accompagne la RDC dans la restauration de la paix

17 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Turquie réitère son engagement à accompagner la RDC dans la recherche de la paix durable.

L'ambassadeur turc en RDC, Murat Ülkü a livré cette information au sortir de son entretient, lundi 16 février à Kinshasa, avec le vice-Premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Muadiambita.

A cette occasion, le diplomate turc a présenté le nouvel attaché militaire turque accrédité en RDC.

Murat Ülkü a également salué l'amélioration des coopérations bilatérales en matière de la défense et sécurité entre Kinshasa et Ankara.

S'en est suivi, l'audience avec l'ambassadeur libanais en RDC venu présenter ses civilités au numéro un de la défense nationale congolaise.

Haytam Ibrahim a réaffirmé le lien fraternel entre la RDC et le Liban ainsi que la volonté de deux pays de conserver et de renforcer leur relation.

Sans répit, le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale s'est également entretenu avec l'ambassadeur burundais en RDC, Général-Major Agricole Mwamba Ntirampeba sur la prochaine visite officielle du numéro un de la défense nationale congolaise au Burundi.

Le déplacement de Guy Kabombo Muadiamvita du Bujumbura sera axé sur le renforcement de coopération bilatérale en matière de la défense entre la RDC et Burundi.

