Congo-Kinshasa: La Zambie expulse plus de 80 ressortissants congolais

Une vaste opération menée en fin de semaine dernière par le département zambien de l'immigration dans la ville de Ndola a conduit à l'interpellation de plus de 80 ressortissants congolais, dont certains ont été expulsés du territoire zambien. Selon des sources locales, ces personnes sont accusées de séjour irrégulier en Zambie.

Les autorités zambiennes indiquent que plus de 170 personnes de différentes nationalités sont soupçonnées d'être en situation irrégulière. Parmi elles figurent plus de 80 Congolais dont des réfugiés.

L'opération, appuyée par d'autres services de sécurité zambiens, a ciblé plusieurs quartiers de Ndola, notamment Hill Crest, Mitengo, Kawama, Kansenshi et Dola Hill.

Filtrage, relocalisations et expulsions

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À l'issue des vérifications : 15 réfugiés d'origine congolaise ont été relocalisés de force vers les camps de réfugiés de Meheba, en Zambie.

10 adultes congolais et 26 mineurs sans papiers ont été expulsés via le poste frontalier de Sakania.

D'autres Congolais, qui auraient étudié en Zambie sans titre de séjour valide, ont été invités à quitter le pays.

Cinq ressortissants congolais demeurent en détention, en attendant la poursuite de l'enquête et d'éventuelles actions judiciaires.

Le département de l'immigration zambien rappelle que tous les étrangers résidant en Zambie doivent se conformer strictement aux lois migratoires. Toute violation expose les personnes concernées à des arrestations, expulsions ou relocalisations forcées.