Afrique: Forum sur la finance islamique de l'Afrique de l'Ouest - La 11e édition prévue en juin prochain à Genève

L'Institut Africain de Finance Islamique (AIIF) organise les 29 et 30 juin à Genève, en Suisse, la 11e édition du Forum International sur la Finance Islamique de l'Afrique de l'Ouest (IFF West Africa 2026).

Placée sous le thème « Financer la diaspora africaine : solutions islamiques et éthiques pour le logement, l'investissement et le financement structuré : SUKUK Diaspora », cette édition marque une étape importante en s'installant pour la première fois hors de l'Afrique de l'Ouest, dans la capitale suisse reconnue comme un carrefour financier et diplomatique mondial.

Le Forum vise à connecter acteurs financiers africains et européens, investisseurs privés et promoteurs immobiliers, autour du levier économique que représente la diaspora. Les discussions porteront notamment sur le financement immobilier islamique en Afrique et en Europe, les instruments de marché islamiques (Sukuk), ainsi que les innovations fintech transfrontalières.

Selon l'AIIF, la diaspora africaine en Europe représente un segment économique en forte croissance, mais demeure confrontée à plusieurs défis : accès limité au financement immobilier conforme à la Sharia, complexité réglementaire transfrontalière, manque de véhicules d'investissement structurés et risques de gouvernance et de change. Le Forum proposera des solutions adaptées, telles que Musharakah, Ijara et Sukuk immobiliers, intégrant également des standards de finance éthique et durable (ESG).

L'édition 2026 entend transformer l'épargne et les transferts de fonds de la diaspora en investissements structurés capables de financer le logement abordable, les projets urbains en Afrique, les PME et des initiatives à impact mesurable.

Des pré-forums sont prévus à partir d'avril à Dakar, Paris, Milan, Stockholm et Londres pour renforcer les B2B et les deal rooms avant la grande édition de Genève.