Sénégal: Médias - Vers un programme de coopération triangulaire entre la MAP, Le Matin et Le Soleil

L'idée d'un programme de coopération triangulaire entre la MAP, Le Matin et Le Soleil fait son chemin. Elle repose principalement sur la formation des agents des différents organes de presse à travers des stages d'immersion au sein des rédactions partenaires, afin de favoriser le partage d'expériences, le renforcement des compétences professionnelles et une meilleure compréhension des pratiques éditoriales respectives.

L'opportunité a pris forme ce mardi à l'occasion d'une rencontre dans les locaux de l'agence de presse marocaine à Rabat.

Selon Fouad Arif, Directeur général de la MAP, le groupe est pleinement disposé à partager toutes les opportunités qu'offre ce type de partenariat, convaincu de l'intérêt stratégique d'une coopération renforcée entre médias africains.

Les discussions ont également porté sur la possibilité d'un partage de contenus éditoriaux entre les différentes structures. Une option que Lamine Niang, Directeur général du Soleil, juge particulièrement utile pour enrichir l'offre informationnelle et renforcer la visibilité mutuelle des médias partenaires.

Pour Mouhamed Haitami, Président-directeur général du groupe Le Matin, l'existence d'une édition du Soleil en langue arabe constitue un atout supplémentaire, ouvrant la voie à de nouvelles pistes de collaboration éditoriale et linguistique entre les trois institutions. Pour mettre en place cette collaboration, une commission sera bientôt mise en place pour assurer le suivi.