Burkina Faso: Cohésion sociale - Le journaliste Emil Segda ambassadeur de paix

La Fédération pour la paix universelle-Burkina Faso a honoré, le samedi 14 février 2026 à Kaya, de personnalités exemplaires pour leur engagement pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale en leur décernant le titre « d'ambassadeurs de paix ».

Parmi les 98 personnalités distinguées, figure le chef de service régional des Editions Sidwaya des Koulsé, le journaliste Emil Abdoul Razak SEGDA pour son engagement dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers ses œuvres majoritairement orientées vers l'action humanitaire depuis le début de la crise sécuritaire et humanitaire dans la région des Koulsé en 2019.

La cérémonie de distinction qui incarne l'espoir et l'engagement citoyen pour la cohésion sociale a eu lieu le samedi 14 février 2026 à Kaya sous la présidence du haut-commissaire de la province de Sandbondtenga, Idrissa Gamsonré qui a félicité les récipiendaires tout en les invitant à œuvre davantage pour un Burkina Faso et de développement durable.

Les personnalités honorées lors de cette journée de distinction sont, entre autres, les autorités coutumières et religieuses, les acteurs de l'éducation et de la société civile, les journalistes, les acteurs du monde sportif et les opérateurs économiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le récipiendaire Emil Abdoul Razak SEGDA, cette distinction est une récompense du travail déjà accompli par son média et à la fois une interpellation. « Je pense qu'au-delà de ma personne c'est le travail des Editions Sidwaya qui est récompensé et je voudrais au nom de la Directrice générale, Assètou Badoh/Guira dire que nous (mon média et moi) allons continuer à rester professionnels en livrant une information fiable, qui rassemble pour que le pays des Hommes intègres retrouve sa paix d'antan », a-t-il promis.

Pour le journaliste SEGDA, aucun pays ne peut se développer sans la paix et cette paix doit commencer dans les cellules familiales, dans les services pour se répandre au sein des communautés. « Cette distinction collective envoie un message fort : la paix est le bien le plus précieux de la nation, et sa préservation requiert l'engagement de tous », a-t-il insisté.

Pour le conférencier du jour, Sidi Mohamed Guigma, les petits gestes, pensées et paroles sont des éléments qui construisent la paix au sein de la famille et la communauté. « Notre cœur nous enseigne la paix dans l'humanité. Partager l'amour pour avoir la paix dans les familles et la société. Nous devons construire la paix de notre vivant et même après la mort, car nos devanciers continuent toujours de nous soutenir », a-t-il indiqué.

Pour M. Guigma, chaque citoyen burkinabè doit éteindre le feu des conflits, il doit toujours partager sa nourrir, ses biens et apporter son soutien aux personnes en détresse.

A l'entendre, la mission essentielle des ambassadeurs de paix est de travailler à sauver les familles en leur permettant d'avoir la paix pour un développement harmonieux.

Sidi Mohamed Guigma a soutenu que la construction de la paix repose sur cinq principes universels : croire en Dieu pour considérer son prochain comme un frère, privilégier l'esprit que son corps, valoriser la famille en développant l'amour fraternel et en aimant les autres membres de la famille, consacrer sa vie pour les autres et coopérer de façon interdépendante et saine entre religieux, ethnie et régions.

Depuis sa création le 12 septembre 2005 sous l'égide des Nations Unies, la FPU œuvre à promouvoir le développement durable, la culture de l'amour, de la paix et de la non-violence. La FPU-Burkina Faso œuvre pour la paix à travers le dialogue, les conférences de prise de conscience de l'importance de la paix et des initiatives sociales pour un Faso uni et solidaire.

Les principes de la FPU reposent sur la coopération mondiale, le dialogue interreligieux, la famille, la bonne gouvernance et le service au bien commun. Son objectif est de promouvoir une culture de paix durable basée sur des valeurs universelles.