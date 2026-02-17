Congo-Brazzaville: Disparition - Le ministre d'État Firmin Ayessa a tiré sa révérence

Le ministre d'État, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, est décédé ce 17 février en Turquie.

Journaliste de formation, Firmin Ayessa a été tour à tour directeur des programmes de Radio-Congo de 1978 à 1980 ; directeur général de la Radio-Télévision congolaise de 1984-1989; directeur général de l'Agence congolaise d'information de 1989-1991; conseiller en communication à l'ambassade du Congo en France de 1980 à 1984 ; directeur de cabinet au ministère de l'Information, des Postes et Télécommunications de 1984 à 1993; et conseiller en communication du président de la République de 1991 à 1992.

L'illustre disparu a été, par ailleurs, ministre chargé de l'organisation du forum et des relations avec le Parlement de transition en 1997. En 1999, il fait son entrée au cabinet du chef de l'État où il a assumé successivement les fonctions de directeur de cabinet civil du président de la République de 1999 à 2002 ; directeur adjoint du cabinet du président de la République chargé de la communication de 2002 à 2007 ; ministre d'État, directeur de cabinet du président de la République de 2002 à 2017.

Après dix-huit ans de services rendus au cabinet du chef de l'État, Firmin Ayessa a fait son retour au gouvernement, en août 2017 (Deuxième gouvernement du Premier ministre Clément Mouamba) en qualité de vice-Premier, ministre chargé de la Fonction publique, de la Réforme de l'État, du Travail et de la Sécurité sociale.

Firmin Ayessa a fait une grande partie de sa carrière politique en tant que membre du Parti congolais du travail depuis 1984, membre du Comité Central de ce parti (1990) et du Bureau politique (2006), puis député de Makoua depuis 2002.