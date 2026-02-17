Gabon: Audience du Président de la République avec le Ministre d'État Émirati au Commerce Extérieur

16 Février 2026
Gabonews (Libreville)
Par CP

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Conseil, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé en ce jour une audience à Son Excellence Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Ministre du Commerce extérieur des Émirats arabes unis, accompagné de sa délégation officielle.

Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement de la récente visite officielle du Chef de l'État à Abu Dhabi, au cours de laquelle plusieurs accords stratégiques de partenariat ont été signés entre le Gabon et les Émirats arabes unis. Les échanges ont porté principalement sur la mise en œuvre effective des mémorandums d'entente conclus dans des secteurs prioritaires, notamment les infrastructures, la logistique, le numérique, les investissements industriels et la valorisation des ressources naturelles.

Le Président de la République a réaffirmé la volonté du Gabon d'inscrire cette coopération dans une dynamique de transformation structurelle de l'économie nationale, axée sur la diversification et la création d'emplois durables. Son Excellence Thani bin Ahmed Al Zeyoudi a salué le climat des affaires favorable au Gabon ainsi que les réformes engagées en faveur de l'attractivité économique, réitérant l'engagement des partenaires émiratis à accompagner le pays dans la mise en œuvre de ses projets structurants.

Cette audience traduit la solidité des relations bilatérales et la convergence de vues entre Libreville et Abu Dhabi en matière de développement durable et de coopération mutuellement bénéfique. En recevant le Ministre d'État émirati au Commerce extérieur, le Président de la République a réaffirmé l'ambition du Gabon de bâtir des partenariats stratégiques solides, capables d'accélérer la modernisation du pays et de positionner durablement le Gabon comme un hub économique attractif en Afrique centrale.

