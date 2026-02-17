Maroc-Bahreïn - Un partenariat stratégique renforcé depuis Laâyoune

La 6e session de la Haute Commission mixte Maroc-Bahreïn, tenue lundi dans la capitale des provinces du Sud, a marqué une étape significative dans l'approfondissement des relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Bahreïn.

Couronnés par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente, les travaux ont confirmé la volonté commune de hisser le partenariat bilatéral à un niveau « complémentaire et solidaire », selon les haut responsables des deux pays. Les documents ont été signés par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, et son homologue bahreïni, Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

Parmi les accords conclus figurent un accord d'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques, un autre pour les titulaires de passeports spéciaux et de service, un mémorandum d'entente en matière douanière entre l'Administration des Douanes et Impôts Indirects du Maroc et les Affaires douanières de Bahreïn, un mémorandum d'entente dans les domaines de la production, du développement agricole et animal ainsi que de la sécurité alimentaire, et un mémorandum d'entente sur la retraite et la sécurité sociale entre la Caisse de Dépôt et de Gestion et l'Autorité générale de la sécurité sociale de Bahreïn.

Pour Nasser Bourita, la tenue de cette commission à Laâyoune revêt « une forte portée symbolique ». Il s'agit de la première commission mixte organisée par le Maroc avec un pays arabe dans ses provinces du Sud, confirmant, selon lui, « la profondeur des relations fraternelles » entre les deux Royaumes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Créée il y a 25 ans, la Haute Commission mixte a gagné en régularité ces dernières années, se réunissant désormais tous les deux ans ou deux ans et demi. Les relations bilatérales reposent sur une base qualifiée de solide, adossée aux Hautes Orientations du Roi Mohammed VI et de Hamad bin Isa Al Khalifa.

Dans le communiqué conjoint sanctionnant les travaux, le Royaume de Bahreïn a réitéré son soutien « constant » à l'intégrité territoriale du Maroc et à sa pleine souveraineté sur son Sahara. Le texte salue de nouveau la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, consacrant l'initiative marocaine d'autonomie sous souveraineté nationale comme unique base pour le règlement du différend régional. Manama a également exprimé son appui aux efforts du Secrétaire général de l'ONU et de son Envoyé personnel en vue de parvenir à une solution politique définitive.

La perspective d'une coordination étroite au sein du Conseil de sécurité de l'ONU a également été mise en avant. Le Bahreïn siègera en 2026-2027 en tant que membre non permanent, suivi par le Maroc pour un mandat équivalent. « Il ne s'agit pas de deux années plus deux, mais de quatre années continues », a souligné M. Bourita, évoquant une logique de relais et de consolidation des initiatives entre les deux pays. M. Al Zayani a, pour sa part, insisté sur la nécessité d'unifier les positions dans les organisations régionales et internationales afin de faire face aux crises affectant le monde arabe et islamique et de préserver la sécurité et la stabilité régionales.

Les deux ministres ont également réaffirmé leur attachement à la solution à deux États, avec l'établissement d'un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967 et Al-Qods-Est pour capitale. Le Bahreïn a salué les efforts du Roi Mohammed VI en sa qualité de Président du Comité Al Qods, notamment à travers les actions de l'Agence Bayt Mal Al Qods Acharif en faveur des Maqdessis et de la préservation du cachet civilisationnel de la Ville sainte.

Dans le même esprit, la partie bahreïnie a mis en avant les initiatives africaines majeures lancées par le Souverain marocain, notamment l'Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique, le Processus des États africains atlantiques et le projet de Gazoduc africain atlantique. Manama a salué le rôle pionnier du Maroc dans la consolidation du développement durable, de la paix et de la stabilité sur le continent africain.

Sur le plan bilatéral, M. Bourita a reconnu que les relations commerciales restent en deçà du niveau des relations politiques et des ambitions affichées par les deux Souverains. La priorité consiste désormais à mettre en place le cadre adéquat et à encourager le secteur privé à s'inscrire dans cette dynamique positive.